Илон Маск заявил, что в Twitter появятся длинные тексты

28 октября Маск официально купил соцсеть и тут же приступил к масштабным нововведениям.

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В своем аккаунте в Twitter его новый владелец 51-летний американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил о том, что в социальной сети скоро появится возможность прикреплять длинный текст к твитам. По словам миллиардера, это позволит "покончить с абсурдными скриншотами из заметок".

Также Маск заявил, что в ближайшее время будет введена монетизация для авторов любого вида контента.

Ранее Илон Маск объяснил массовые увольнения в компании Twitter.

Перед этим владелец Tesla и SpaseX анонсировал платную услугу "синей галочки", верифицирующую подлинность аккаунта. В большинстве своем их дают известным людям, на которых часто создают фейковые страницы в соцсетях. Маск отметил, что в месяц нужно будет платить 20 долларов (около 800 грн), чтобы у имени человека красовалась официальная отметка соцсети.

После поднятия волны хейта в соцсети и прямого недовольства известного писателя Стивена Кинга, позиция Маска быстро изменилась. Он начал торговаться и опустил цену до 8 долларов.

Напомним, после покупки известной соцсети Илон Маск заблокировал там свою бывшую девушку, актрису Эмбер Херд.

Также Фокус писал о праздновании Хэллоуина 2022 Илоном Маском и его семьей.