Ілон Маск звільнив розробника Twitter через твіт

Програміст Ерік Фронхефер посперечався з новим шефом і був звільнений за лічені хвилини

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Ілон Маск звільнив розробника Twitter Еріка Фронхефера повідомленням у твіті після того, як Ерік став сперечатися про те, що програма повільно працює на пристроях з Android. Про це пише Daily Mail.

Схоже, Маск серйозно зайнявся своїм новим придбанням, соцмережею Twitter і по-новому підійшов до процедури звільнення співробітників. Тепер він робить це онлайн.

Почалося все з того, що Маск написав у Twitter про низьку швидкість програми Twitter на пристроях Android, з чим у відповідь не погодився інженер-програміст Ерік Фронхефер. Він зазначив, що "понад шість років працював над Twitter для Android" і може сказати, що це неможливо.

У відповідь Маск запитав Фронхефера, що він зробив, щоб виправити це за час роботи у соціальній мережі.

У відповідь Фронхефер навів докладний список того, що він робив на роботі, а також оцінку того, що може бути причиною уповільнення.

Зрештою Маск був відзначений у твіті Фронхефера іншими користувачами, один з них заявив, що мільярдер, ймовірно, не захоче бачити "людину з таким ставленням" у своїй команді й новий генеральний директор Twitter прямо написав: "Він звільнений".

Офіційної заяви не було, але обліковий запис Еріка в Slack був відключений і сам він опублікував у Twitter зображення власного заблокованого екрана свого робочого ноутбука, написавши: "Думаю, тепер це офіційно".

Фронхефер, згідно з його профілем на LinkedIn, пропрацював у Твіттері вісім років, брав участь у розробці цієї соцмережі для пристроїв на Android.

Інцидент стався, коли Маск уже почав скорочувати десятки працівників у Twitter, пообіцявши звільнити до сімдесяти п'яти відсотків свого персоналу.

Він звільнив більшу частину штатних співробітників електронною поштою незабаром після того, як угоду було завершено, а потім позбавився тисяч підрядників, скоротивши команди, які борються з дезінформацією.

Також він розлютив знаменитостей, запропонувавши їм платити за синю галочку верифікації профілю. У результаті Стівен Кінг та інші знаменитості заявили, що вони просто підуть з Twitter, але не платитимуть.

Так, до речі, вже вчинила Ембер Герд, колишня дівчина Маска та супермодель Джіджі Хадід.

А бренд Balenciaga став першим модним будинком, що залишив цю соцмережу.

Маск з'явився на саміті B20 у Бразилії у понеділок і, коментуючи ситуацію з Twitter, заявив, що неможливо зробити "всіх щасливими".