Зустріч із інопланетянами та ракети: Маск на саміті G20 спрогнозував майбутнє Землі (відео)

Бізнесмен вважає, що якщо почати досліджувати зоряну систему, можна знайти інопланетні чи стародавні цивілізації.

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Американський мільярдер Ілон Маск звернувся за допомогою відеозв'язку до учасників саміту "Великої двадцятки" (G20), який проходить на Балі. Під час звернення Маск заговорив про своє бачення майбутнього на Землі, він упевнений, що незабаром людство зустрінеться з інопланетянами. Про це повідомляє видання The Economic Times.

Бізнесмен вважає, що варто розширювати людські знання, щоб люди могли зрозуміти природу Всесвіту та своє місце в ньому. Він додав, що якщо почати досліджувати зоряну систему, можна знайти інопланетні чи стародавні цивілізації.

"Вони можуть уже й не існувати, але ми бачимо руїни стародавніх цивілізацій. Я думаю, що було б неймовірно цікаво вирушити туди й дослідити Галактику", — сказав він.

Глава космічної компанії Space X також розповів, що в майбутньому краще будувати підземні тунелі для боротьби із заторами замість впровадження летючих машин, адже вони "впадуть вам на голову".

"Електромобілі й тунелі — це абсолютна відповідь на найгірші можливі затори в будь-якому місті, тому що ви можете пройти стільки шарів углиб, скільки захочете, поки проблема не буде усунена", — вважає Маск.

Ілон Маск заявив, що хоче побачити ракетні платформи по всьому світу, які дозволять людям подорожувати "на інший бік світу" зі швидкістю, яка у 20 разів перевищує швидкість звуку.

"Я думаю, що це дійсно відкрило б світ, якби ви могли подорожувати в будь-яку точку світу менш ніж за годину", — сказав мільярдер.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що вчені вивчили околиці зірки, звідки міг прийти сигнал потенційної позаземної цивілізації. Проте результат виявився невтішним. Сигнал, як і протягом останніх 45 років, так і не повторився.

Фокус уже писав про те, що вчені створюють новий протокол для спілкування з потенційними інопланетянами. Дослідники вважають, що якщо позаземна цивілізація вступити з нами в контакт, людство не готове до правильного реагування на такий сигнал.