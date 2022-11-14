Встреча с инопланетянами и ракеты: Маск на саммите G20 спрогнозировал будущее Земли (видео)

Бизнесмен считает, что если начать исследовать звездную систему, то можно найти инопланетные или древние цивилизации.

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Американский миллиардер Илон Маск обратился по видеосвязи к участникам саммита "Большой двадцатки" (G20), который проходит на Бали. Во время обращения Маск заговорил о своем видении будущего на Земле, он уверен, что скоро человечество встретиться с инопланетянами. Об этом сообщает издание The Economic Times.

Бизнесмен считает, что стоит расширять человеческие знания, чтобы люди могли понять природу Вселенной и свое место в ней. Он добавил, что если начать исследовать звездную систему, то можно найти инопланетные или древние цивилизации.

"Они могут уже и не существовать, но мы видим руины древних цивилизаций. Я думаю, что было бы невероятно интересно отправиться туда и исследовать Галактику", — сказал он.

Глава космической компании Space X также рассказал, что в будущем лучше строить подземные тоннели для борьбы с пробками вместо внедрения летающих машин, ведь они "упадут вам на голову".

"Электромобили и туннели — это абсолютный ответ на наихудшие возможные заторы в любом городе, потому что вы можете пройти столько слоев вглубь, сколько захотите, пока проблема не будет устранена", — считает Маск.

Илон Маск заявил, что хочет увидеть ракетные платформы по всему миру, которые позволят людям путешествовать "на другую сторону мира" со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука.

"Я думаю, что это действительно открыло бы мир, если бы вы могли путешествовать в любую точку мира менее чем за час", — сказал миллиардер.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что ученые изучили окрестности звезды, откуда мог прийти сигнал от потенциальной внеземной цивилизации. Однако результат оказался неутешительным. Сигнал, как и за последние 45 лет, так и не повторился.

Фокус уже писал о том, что ученые создают новый протокол для общения с потенциальными инопланетянами. Исследователи считают, что если внеземная цивилизация вступить с нами в контакт, то человечество не готово к правильному реагированию на такой сигнал.