Дані стерли, співробітників звільняють. Працівники Twitter отримали екстрене сповіщення від Маска

Ілон Маск після придбання Twitter, схоже, вирішив змінити все. А також роздратувати і користувачів, і співробітників.

Related video

Співробітники Twitter, схоже, раптово дізнаються, зберегли вони роботу чи ні. Співробітники у Великій Британії ще спали, коли дані на їхніх робочих комп'ютерах віддалено стерли, доступ до робочих чатів скасували, а самі вони отримали екстрене повідомлення про те, що їх, імовірно, звільнять. Про це пише Daily Mail.

Гігант соціальних мереж Twitter, який Маск нещодавно купив за 44 мільярди доларів, має офіси в Лондоні та Манчестері.

Компанія заявила, що всі співробітники сьогодні отримають сповіщення електронною поштою до 16:00 за британським часом під назвою "Ваша роль у Twitter".

Один менеджер сказав, що, на його думку, його звільнили після того, як він вимкнув свій ноутбук і вийшов із платформи Slack, закінчивши роботу напередодні.

Маск уже звільнив близько половини з восьми тисяч співробітників Twitter і, схоже, звільнення продовжуватимуться.

За словами одного зі співробітників, британські співробітники спали, коли їхні ноутбуки "віддалено очистили" та позбавили доступу до Slack і Gmail.

"Усі отримали електронний лист, у якому йшлося, що буде значне скорочення чисельності персоналу, а потім приблизно через годину людям стали віддалено очищати ноутбуки та скасовувати доступ до Slack і Gmail", — сказав Саймон Бальмейн, старший менеджер спільноти платформи у Великій Британії.

"Більшість британців, імовірно, сплять і ще не знають. Я працював в основному в Лос-Анджелесі через проєкти, тому я ще не спав, коли це сталося", — розповів Саймон.

Ілон Маск на Геловін ініціював звільнення у Twitter, водночас компанія попередила співробітників, щоб вони готувалися до повідомлень про звільнення електронною поштою.

Маск планує звільнити 3700 співробітників, оскільки він намагається скоротити витрати після придбання цієї соцмережі.

[ + – ] Ілон Маск в офісі Twitter Фото: Twitter Elon Musk

Але співробітники в США вже подали колективний позов у Сан-Франциско, заявивши, що відсутність повідомлення до звільнення є порушенням федерального та каліфорнійського законодавства.

У Twitter заявили, що всі офіси будуть тимчасово зачинені, а доступ усіх співробітників до бейджів буде припинено, щоб "допомогти забезпечити безпеку кожного співробітника, а також систем Twitter і даних клієнтів".

"Якщо ви перебуваєте в офісі або прямуєте в офіс, будь ласка, поверніться додому. Прагнучи вивести Twitter на здоровий шлях, у п'ятницю ми пройдемо через складний процес скорочення наших працівників. Ми розуміємо, що це вплине на низку людей, які зробили цінний внесок у Twitter, але, на жаль, це необхідно для забезпечення успіху компанії в майбутньому. Ми визнаємо, що це неймовірно складний досвід, незалежно від того, постраждали ви чи ні", — йдеться в електронному листі, який отримали співробітники.

Також там була подяка за те, що співробітники продовжують дотримуватися політики Twitter, яка забороняє обговорювати конфіденційну інформацію компанії в соціальних мережах, у пресі або деінде, але, очевидно, інформація про масові скорочення вже стала надбанням громадськості.

Ілон Маск уже звільнив головного виконавчого директора, а також вищих фінансових і юридичних керівників. Інші, зокрема керівники відділів реклами, маркетингу та керівництва персоналом, були звільнені минулого тижня.

[ + – ] Перший візит Ілона Маска у Twitter як господаря

Маск нарікав, що "на кожну людину, яка займається кодуванням, припадає 10 керівників", тож звільнень не уникнути.

Перший тиждень Маска як власник Twitter був відзначений хаосом і невизначеністю. Були заплановані дві загальнокорпоративні зустрічі, які були скасовані лише за кілька годин.

Менеджерам заборонили скликати збори команди або безпосередньо спілкуватися з персоналом, сказав один із високопоставлених співробітників Twitter, додавши, що вони перебувають під наглядом.

"Таке відчуття, що ми працюємо на гестапо", — сказав він.

Маск також доручив командам Twitter Inc. заощаджувати до мільярда доларів щомісяця.

Незважаючи на те, що Маск скорочує витрати Twitter, усе більше компаній призупиняють свою рекламу на платформі через побоювання, що вона залишиться "безпечною" для брендів.

"Наразі ми призупинили платну підтримку у Twitter і продовжимо оцінювати ситуацію", — заявив представник Audi.

Минулого тижня General Motors, Pfizer і Oreo Mondelez International оголосили, що "тимчасово призупинили" всю платну рекламу у Twitter.

Обурені й знаменитості, які користуються Twitter. Їм запропонували платити по 20 доларів за синю галочку верифікації їхніх облікових записів. Але бунт очолив Стівен Кінг, який сказав, що не платитиме принципово та просто піде з цієї соцмережі. Видалила свій аккаунт і колишня дівчина Ілона Маска — акторка Ембер Герд.