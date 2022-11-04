Данные стерли, сотрудников увольняют. Работники Twitter получили экстренное оповещение от Маска

Илон Маск после приобретения Twitter, похоже, решил поменять все. А также разозлить и пользователей и сотрудников.

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Сотрудники Twitter, похоже, внезапно узнают, сохранили они работу, или нет. Сотрудники в Великобритании еще спали, когда данные на их рабочих компьютерах удаленно стерли, доступ в рабочие чаты отменили, а сами они получили экстренное уведомление о том, что их, вероятно, уволят. Об этом пишет Daily Mail.

Гигант социальных сетей Twitter, который Маск недавно купил за 44 миллиарда долларов имеет офисы в Лондоне и Манчестере.

Компания заявила, что все сотрудники сегодня получат оповещение по электронной почте к 16.00 по британскому времени сегодня под названием "Ваша роль в Twitter".

Один менеджер сказал, что, по его мнению, его уволили после того, как он выключил свой ноутбук и вышел с платформы Slack, закончив работу накануне.

Маск уже уволил около половины из восьми тысяч сотрудников Twitter и, похоже, увольнения продолжаться.

По словам одного из сотрудников, британские сотрудники спали, когда их ноутбуки "удаленно очистили" и лишили доступа к Slack и Gmail.

"Все получили электронное письмо, в котором говорилось, что будет значительное сокращение численности персонала, а затем, примерно через час, людям стали удаленно очищать ноутбуки и отменять доступ к Slack и Gmail", — сказал Саймон Бальмейн, старший менеджер сообщества платформы в Великобритании.

"Большинство британцев, вероятно, спят и еще не знают. Я работал в основном в Лос-Анджелесе из-за проектов, поэтому я еще не спал, когда это произошло", — рассказал Саймон.

Илон Маск на Хэллоуин инициировал увольнения в Twitter, при этом компания предупредила сотрудников, чтобы они готовились к уведомлениям об увольнении по электронной почте.

Маск планирует уволить 3700 сотрудников, поскольку он пытается сократить расходы после покупки этой соцсети.

[ + – ] Илон Маск в офисе Twitter Фото: Twitter Elon Musk

Но сотрудники в США уже подали коллективный иск в Сан-Франциско, заявив, что отсутствие уведомления до увольнения является нарушением федерального и калифорнийского законодательства.

В Twitter заявили, что все офисы будут временно закрыты, а доступ всех сотрудников к бейджам будет приостановлен, чтобы "помочь обеспечить безопасность каждого сотрудника, а также систем Twitter и данных клиентов".

"Если вы находитесь в офисе или направляетесь в офис, пожалуйста, вернитесь домой. Стремясь вывести Twitter на здоровый путь, в пятницу мы пройдем через сложный процесс сокращения наших работников. Мы понимаем, что это повлияет на ряд людей, которые внесли ценный вклад в Twitter, но, к сожалению, это необходимо для обеспечения успеха компании в будущем. Мы признаем, что это невероятно сложный опыт, независимо от того, пострадали вы или нет", — говорится в электронном письме, которое получили сотрудники.

Также там была благодарность за то, что сотрудники продолжают соблюдать политику Twitter, которая запрещает обсуждать конфиденциальную информацию компании в социальных сетях, в прессе или где-либо еще, но, как видно, информация о массовых сокращениях уже стала достоянием общественности.

Илон Маск уже уволил главного исполнительного директора, а также высших финансовых и юридических руководителей. Другие, в том числе руководители отделов рекламы, маркетинга и управления персоналом, были уволены на прошлой неделе.

[ + – ] Первый визит Илона Маска в Twitter в качестве хозяина

Маск сетовал, что "на каждого человека, занимающегося кодированием, приходится 10 управляющих", так что увольнений не избежать.

Первая неделя Маска в качестве владельца Twitter была отмечена хаосом и неопределенностью. Были запланированы две общекорпоративные встречи, которые были отменены всего через несколько часов.

Менеджерам запрещено созывать собрания команды или напрямую общаться с персоналом, сказал один из высокопоставленных сотрудников Twitter, добавив, что они находятся под наблюдением.

"Такое ощущение, что мы работаем на гестапо", — сказал он.

Маск также поручил командам Twitter Inc экономить до миллиарда долларов каждый месяц.

Несмотря на то, что Маск сокращает расходы Twitter, все большее число компаний приостанавливают свою рекламу на платформе из-за опасений, что она останется "безопасной" для брендов.

"В настоящее время мы приостановили платную поддержку в Twitter и продолжим оценивать ситуацию", — заявил представитель Audi.

На прошлой неделе General Motors, Pfizer и Oreo Mondelez International объявили, что "временно приостановили" всю платную рекламу в Twitter.

Возмущены и знаменитости, которые пользовались Twitter. Им предложили платить по 20 долларов за синюю галочку верификации их аккаунтов. Но бунт возглавил Стивен Кинг, который сказал, что не будет платить из принципа и просто уйдет из этой соцсети. Удалила свой аккаунт и бывшая девушка Илона Маска – актриса Эмбер Херд.