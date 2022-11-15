Илон Маск уволил разработчика Twitter через твит

Программист Эрик Фронхефер поспорил с новым шефом и был уволен через считанные минуты

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Илон Маск уволил разработчика Twitter Эрика Фронхефера сообщением в твите после того, как Эрик стал спорить о том, что приложение медленно работает на устройствах с Android. Об этом пишет Daily Mail.

Похоже, Маск всерьез занялся своим новым приобретением, соцсетью Twitter, и по-новому подошел к процедуре увольнения сотрудников. Теперь он делает это онлайн.

Началось все с того, что Маск написал в Twitter о низкой скорости приложения Twitter на устройствах Android, с чем в ответ не согласился инженер-программист Эрик Фронхефер. Он отметил, что "более шести лет работал над Twitter для Android" и может сказать, что это невозможно.

В ответ Маск спросил Фронхефера, что он сделал, чтобы исправить это за время работы в социальной сети.

В ответ Фронхефер привел подробный список того, что он делал на работе, а также свою оценку того, что может быть причиной замедления.

В конце концов Маск был отмечен в твите Фронхефера другими пользователями, один из них заявил, что миллиардер вероятно не захочет видеть "человека с таким отношением" в своей команде и новый генеральный директор Twitter прямо написал: "Он уволен".

Официального заявления не было, но учетная запись Эрика в Slack была отключена и сам он опубликовал в Twitter изображение собственного заблокированного экрана своего рабочего ноутбука, написав: "Думаю, теперь это официально".

Фронхефер, согласно его профилю на LinkedIn, проработал в Твиттере восемь лет, участвовал в разработке этой соцсети для устройств на Android.

Инцидент произошел, когда Маск уже начал сокращать десятки работников в Twitter, пообещав уволить до семидесяти пяти процентов своего персонала.

Он уволил большую часть штатных сотрудников по электронной почте вскоре после того, как сделка была завершена, а затем избавился от тысяч подрядчиков, сократив команды, которые борются с дезинформацией.

Также он разозлил знаменитостей, предложив им платить за синюю галочку верификации профиля. В итоге Стивен Кинг и другие селебрити заявили, что они просто уйдут с Twitter, но платить не будут.

Так, к слову, уже поступила Эмбер Херд, бывшая девушка Маска и супермодель Джиджи Хадид.

А бренд Balenciaga стал первым модным домом, покинувшим эту соцсеть.

Маск появился на саммите B20 в Бразилии в понедельник и, комментируя ситуацию с Twitter, заявил, что невозможно сделать "всех счастливыми".