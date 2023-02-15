Ілон Маск зробив свого пса Флокі гендиректором Twitter

Не всі користувачі оцінили гумор мільярдера.

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Засновник і власник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, який нещодавно купив платформу Twitter, порадував своїх підписників веселими знімками свого пса на прізвисько Флокі, посадивши його в крісло керівника соцмережі.

У серії твітів Маск висловив своє захоплення новим генеральним директором, який, на його думку, є кращим генеральним директором, ніж "інший хлопець", натякаючи на себе або на колишнього генерального директора Парага Агравала.

[ + – ] На думку Маска, Флокі – приголомшливий керівник Фото: Twitter Elon Musk

"Новий генеральний директор Twitter приголомшливий", "Він чудово розбирається в цифрах!", "І має стиль", — йдеться у підписах до знімків, де Флокі зображений у чорній футболці та окулярах, який сидить у кріслі за столом, в оточенні документів та ноутбука .

[ + – ] Флокі – собака породи шіба-іну Фото: Twitter Elon Musk Фото: Twitter Elon Musk

Публікації мільярдера викликали неоднозначну реакцію з боку спільноти Twitter: деякі сприйняли це як кумедний жарт, інші вважають це ще одним прикладом ексцентричної поведінки Маска.

Як відомо, зараз бізнесмен шукає нового генерального директора Twitter на заміну собі. Жарт із собакою, судячи з реакції в мережі, вдався, проте навряд чи Флокі надовго затримається на цій позиції.

Флокі — собака породи шіба-іну. Він з'явився в Маска у вересні 2021 року. Ілон давно говорив, що заведе цуценя саме цієї породи, оскільки шіба-іну став обличчям криптовалюти Dogecoin.