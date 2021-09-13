Ілон Маск показав своє цуценя шіба-іну: криптовалюта Shiba Floki злетіла в ціні (фото)

Прізвисько для свого собаки гендиректор Tesla вигадав ще в червні, чим тоді викликав зростання криптовалюти Shiba Inu.

Глава Tesla Motors Ілон Маск обзавівся новим вихованцем — щеням породи шіба-іну на прізвисько Флокі. Фотографією малюка мільярдер поділився в своєму Twitter.

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"Флокі приїхав!" — підписав зображення вихованця винахідник.

Одразу після публікації твіту коїн Shiba Floki (FLOKI) виріс на 520%.

Наприкінці червня Маск уже заявляв, що заведе шіба-іну та назве його незвичайним прізвиськом.

[ + – ] Переклад: "Мого шіба-іну зватимуть Флокі".

Тоді цей твіт викликав зростання криптовалюти Shiba Inu на 68% за годину. Крім того, криптовалюта Dogecoin, на зображенні якої — собака породи шіба-іну, отримала свою популярність якраз після підтримки Ілона Маска.

[ + – ] Dogecoin Фото: Bill-Gates

Так, у лютому криптовалюта подорожчала на 60% після декількох дописів Ілона Маска про неї в Twitter. Серед них — і колаж, на якому до кадру з мультфільму "Король Лев" прифотошоплена голова Ілона Маска і зображення шіба-іну. Користувачі соцмережі вже просять Маска повторити цей мем наживо із цуценям Флокі.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про причини популярності та зростання мемних криптовалют Dogecoin і Shiba Inu.