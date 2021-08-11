Не до сміху: чому зросла ціна Dogecoin і Shiba Inu і чи варто в них інвестувати

Мемні токени Dogecoin і Shiba Inu з'явилися як жарт, але тепер вартують неабияких грошей. Фокус розбирався, чому ці альткоїни стали такими популярними і які у них є перспективи.

За останні три тижні криптовалюта Dogecoin (DOGE) і Shiba Inu (SHIB) виросли на 55% на тлі подорожчання біткоїна, ставши одними з найперспективніших альткоїнів. Фокус розповість про те, як і чому альтернативна криптовалюта раптом знайшла таку популярність і чи варто в них інвестувати.

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DogeCoin знову набирає обертів

Американські програмісти Біллі Маркус і Джексон Палмер створили нову криптовалюту в 2013 році та назвали її Dogecoin в честь інтернет-мему з собакою породи Сіба іну (шиба іну). За перший місяць сайт проекту відвідали понад мільйон користувачів. Dogecoin заснували на вже існуючій криптовалюті Luckycoin, в основі якої лежить Litecoin, а та, у свою чергу, запущена за технологією BTC. Спочатку розмір нагороди за кожен блок у Dogecoin визначався випадковим чином, але в березні 2014 роки він став фіксованим. Майнінг альткоїнів здійснюється за допомогою комп'ютера, спеціальних програм або хмарного сервісу.

Для альткоїна 2021 рік став переломним, адже він почав набувати популярності завдяки підтримці американських мільярдерів Марка К'юбана (баскетбольна асоціація "Даллас Маверікс") та Ілона Маска (Tesla, Space X). Мабуть, останній найсильніше вплинув на Dogecoin, адже його висловлювання в Twitter неодноразово приводили до подорожчання віртуальної валюти. У лютому курс підскочив на 60% через публікацію мема. А недавно з'ясувалося, що компанія Ілона Маска SpaceX планує продавати рекламу в космосі за Dogeсoin.

20 липня курс "Додж" упав до історичного мінімуму в $ 0,159 одночасно з тим, як біткоїн подешевшав до $ 29,5 тис. За даними Cointelegraph Markets Pro і TradingView, 21 липня курс альткоїна почав відновлюватися після оголошення від Coinbase Commerce про те, що DOGE тепер можна використовувати для платежів. До 8 серпня ціна альткоїна зросла на 78% до нестабільного максимуму в $ 0,284, тоді ж його добовий обсяг торгів виріс до $ 9,3 млрд.

Тільки минулого тижня Dogecoin подорожчав на 25% і зараз коштує $ 0,266 за даними сервісу Coinmarketcap. Ринкова капіталізація Dogecoin становить понад $ 34 млрд.

[ + – ] Dogecoin подорожчав на 25% Фото: allergic

Dogecoin входить до списку найперспективніших альткоїнів 2021 року. Cтарший аналітик з криптовалютних інвестицій у Token Metrics Форрест Пшібиш поділився своїм прогнозом на майбутнє мемної валюти з порталом FXstreet :

"Я б очікував, що DOGE буде рости разом із іншою частиною динамічного ринку криптовалюти, хоча, ймовірно, він буде мати тривалі періоди незмінної цінової активності, за якими підуть спекулятивні накачування, як ми бачили в минулому".

Деякі криптоексперти вважають, що Dogecoin досягне $ 1,21 до 2025 року і $ 3,60 — до 2030 року, проте Джон Гокінс, старший викладач Канберрського університету, вважає, що DOGE коштуватиме $ 0,15 долара до кінця 2021 року, а 2030 — повністю знеціниться.

Shiba Inu — не перспективний для інвестування, але заробити на ньому можна

SHIB є одним із найновіших альткоїнів, адже був створений у серпні 2020 року користувачем Ryoshi, про який майже нічого невідомо. Він назвав свій токен "вбивцею Dogecoin" і вибрав у якості логотипу все ту ж собачку сиба іну. Shiba Inu працює на блокчейні Ethereum.

Нова криптовалюта Shiba Inu пішла по нестандартному шляху: одну половину початкового запасу в 1 квадрильйон токенів творець зберіг у фінансовому сервісі Uniswap, а другу — передав на зберігання засновнику блокчейну Ethereum Віталіку Бутеріну, який у травні "спалив" 410 трильйонів SHIB, а залишок передав на боротьбу з коронавірусом в Індії.

Як повідомляє портал Curency, у травні криптовалюту Shiba Inu додали на біржі Binance, FTX, OKEx і Huobi, через що за тиждень її вартість зросла на 2260% і склала $ 0,00003641. У липні ціна "Шиба іну" впала до мінімуму в $ 0,0000057, але почала відновлюватися разом із біткоїном. Три тижні потому цінa SHIB збільшилася в три рази в 24-годинному відношенні торгів, а до 8 серпня ціна досягла $ 0,00000888. Станом на 11 серпня сервіс Coimarketcap показує ціну в $ 0.000007752.

[ + – ] Логотип криптовалюти Shiba inu

За Shiba Inu прогноз складно скласти через її мінливість і жартівливу природу. Гендиректор журналу про криптовалютну індустрію Block Journal Девід Сяо в коментарі порталу Fortune заявив, що зараз криптовалюта "Шиба іну" не представляє великих перспектив для інвесторів, однак, вклавшись в неї, можна заробити.

"Якщо ви купуєте монету зараз, ваше майбутнє неясне... Якби ви купили її кілька днів тому, очевидно, ви б заробили великі гроші, — зазначив експерт. — Очевидно, вона нестійка. Більшість людей втратять гроші".

Tron — лідер серед блокчейнів

Монета TRX — це ще одна криптовалюта, яка набирає популярність у всесвітній мережі. Криптовалюта "Трон" не пов'язана з собаками сиба іну, однак має інші відмінні риси.

Tron — це децентралізований протокол на основі блокчейну, метою якого є створення всесвітньої системи розваг із безкоштовним контентом за технологією розподіленого зберігання. Екосистема дозволяє користувачам вільно публікувати, зберігати або володіти даними, вона використовує токен "Тронікс" (TRX). Вона також надає інструменти для створення децентралізованих додатків dApps, які можна пропонувати безпосередньо користувачам.

[ + – ] Tron коїн Фото: investingcube.com

За даними сайту crypto.com, станом на сьогодні криптовалюта Tron коштує $ 0,081318, а обсяг торгів за 24 години — $ 1 523 355 545,29. За останню добу ціна криптовалюти "Трон" виросла на 9,8%. TRX має в зверненні 71 659 657 369,49 токенів. Криптовалюта "Трон" у 2021 році торгується на багатьох великих біржах, таких як Binance і OKex, а також займає 16 місце за капіталізацією ($ 1,2 млрд).

2 серпня сервіс для обміну та зберігання криптовалюти Chatex додав підтримку стейблкоїна Tether (USDT) на блокчейні Tron. Тепер його користувачі можуть виводити кошти через мережу Tron із комісією 0,5 USDT, тоді як у мережі Ethereum комісійні складають 15 USDT. Всього Tether випустила на Tron майже 32 млрд USDT.

"Швидкі та дешеві транзакції зробили Tron лідером серед блокчейнів найбільшого стейблкоїна на ринку", — заявила команда Chatex.

Згідно з прогнозом щодо криптовалюти "Трон" від сервісу Longforecast, на початку вересня її ціна складе близько $ 0,092, у середньому за місяць — $ 0,101, прогнозоване зростання — 16,3%. До кінця 2021 року TRX може подешевшати до $ 0,075 (-15,7% в грудні).

Як пише Coindesk, Tron Foundation запускає фонд Tron Arcade, який у найближчі три роки планує інвестувати $ 300 млн у проекти, де люди зможуть заробляти реальні гроші, граючи в мобільні ігри. Такий механізм у свої проекти впроваджує компанія GameFi, яка й отримає фінансування.

Раніше Фокус написав про 5 альткоїнів, які стрімко завойовують популярність.