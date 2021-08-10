Всесвіт замість білборда: Ілон Маск збирається продавати рекламу в космосі за Dogecoin

SpaceX об'єднується з Geometric Energy Corporation, щоб запустити на орбіту цифровий рекламний щит.

Компанія Ілона Маска SpaceX спільно з канадською науково-дослідницькою фірмою Geometric Energy Corporation (GEC) збираються запустити на орбіту "рекламний щит".

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Про це повідомляє видання gizmodo.com з посиланням на Business Insider.

В інтерв'ю Business Insider співзасновник і генеральний директор GEC Семюел Рід сказав, що компанія розробляє супутник під назвою CubeSat, який оснащений "селфі-палицею".

CubeSat буде доставлений ракетою-носієм SpaceX Falcon 9, яка виведе його на орбіту до того, як ракета досягне Місяця. Опинившись у космосі, супутник почне знімати все навколо і транслювати картинку у прямому ефірі на YouTube або Twitch. Замовники зможуть розмістити рекламу своїх брендів на тлі Всесвіту. Для цього їм знадобиться купити п'ять токенів, кожен з яких відповідає певному параметру: координатам осей "ікс" та "ігрек", яскравості, насиченості кольорів і часу.

Спочатку купити токени можна буде за біткоїни, проте в GEC сподіваються, що у майбутньому стануть можливими платежі в Dogecoin.

[ + – ] супутник CubeSat

"Я намагаюся домогтися чогось, що може демократизувати доступ до космосу", — сказав Рід Business Insider. "Сподіваюся, люди не витрачатимуть гроші на щось недоречне або образливе".

Рід зазначив, що поки не може сказати, за яку саме суму можна буде купити і розмістити рекламу за допомогою CubeSat. Але, з огляду на кількість часу, зусиль і грошей, витрачених на те, щоб створити "космічний білборд", можна з упевненістю припустити, що рекламне місце не буде дешевим.

Це не перша спільна справа двох компаній. У травні GEC оголосила, що повністю оплатила доджкоїнами місце для свого супутника на борту майбутньої місячної місії SpaceX.

Раніше стало відомо, що компанія Маска відкрила вакансію "космічного бармена".