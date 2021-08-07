Вместо астронавтов: SpaceX хочет нанять в штат "космического" бармена

SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском, срочно нужен бармен для работы на космодроме.

Компания установила высокие требования для человека, который будет готовить коктейли и разливать напитки сотрудникам.

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Вакансия бармена появилась на ее официальном сайте.

Как сказано в объявлении, у SpaceX есть несколько заведений общественного питания разных форматов, которые посещают сотрудники. Так как компания планирует расширяться в сфере общепита, ей нужны специалисты для работы в барах, ресторанах или на курортах, обеспечивающих полный спектр услуг.

"Мы ищем заинтересованного и опытного бармена, желающего присоединиться к нашей кулинарной команде!", — отмечается в сообщении.

Новому сотруднику SpaceX придется готовить напитки, включая коктейли, смешанные вручную, следить за чистотой бара, соблюдением рецептуры, пропорций и правил по утилизации отходов. Компания требует от бармена вежливости, общительности и ответственности как при обслуживании клиентов, так и в уборке помещений.

При этом к кандидатам выдвигают такие требования:

более двух лет опыта в миксологии и приготовлении коктейлей в барах;

опыт работы в ресторанах;

опыт приготовления коктейлей вручную на курортах;

умение сочетать напитки с тематическим меню;

опыт в ежедневной смене меню;

высокие навыки общения (устные и письменные);

наличие или готовность получить сертификат специалиста по приготовлению пищи.

Дополнительно компания предупреждает, что сотруднику потребуется работать стоя по 4 и более часов, иногда сверхурочно и по выходным. Кроме того, бармен должен будет поднимать тяжелые предметы и постоянно работать руками: резать, взбалтывать, размешивать, тереть и соскребать. SpaceX предупреждает, что кандидат должен быть гражданином США, легальным и постоянным жителем страны или лицом, находящимся под защитой — этого требуют правила экспорта космической техники.

При этом компания уверяет, что должность могут получить люди, независимо от расы, цвета кожи, религии, пола, национальности, этнического происхождения, возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, семейного положения, наличия инвалидности. На первый план SpaceX обещает ставить квалификацию, компетентность и профессиональные заслуги человека.

Ранее писали, что SpaceX планирует построить курорт на базе космодрома для полета на Марс. Он может появиться на побережье Мексиканского залива в штате Техас в деревне Бока-Чика. В прошлом году разместила вакансию на должность менеджера по развитию.