Вселенная вместо билборда: Илон Маск собирается продавать рекламу в космосе за Dogecoin

SpaceX объединяется с Geometric Energy Corporation, чтобы запустить на орбиту цифровой рекламный щит.

Компания Илона Маска SpaceX совместно с канадской научно-исследовательской фирмой Geometric Energy Corporation (GEC) собираются запустить на орбиту "рекламный щит".

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Об этом сообщает издание gizmodo.com со ссылкой на Business Insider.

В интервью Business Insider соучредитель и генеральный директор GEC Сэмюэл Рид сказал, что компания разрабатывает спутник под названием CubeSat, который оснащен "селфи-палкой".

CubeSat будет доставлен ракетой-носителем SpaceX Falcon 9, которая выведет его на орбиту до того, как ракета достигнет Луны. Оказавшись в космосе, спутник начнет снимать все вокруг и транслировать картинку в прямом эфире на YouTube или Twitch. Заказчики смогут разместить рекламу своих брендов на фоне Вселенной. Для этого им нужно купить пять токенов, каждый из которых отвечает определенному параметру: координатам но осям "икс" и "игрек", яркости, насыщенности цветов и времени.

Первое время купить токены можно будет за биткоины, однако в GEC надеются, что в будущем станут возможными платежи в Dogecoin.

[ + – ] Спутник CubeSat

"Я пытаюсь добиться чего-то, что может демократизировать доступ к космосу", — сказал Рид Business Insider. "Надеюсь, люди не будут тратить деньги на что-то неуместное или оскорбительное".

Рид отметил, что пока не может сказать, за какую именно сумму можно будет купить и разместить рекламу при помощи CubeSat. Но, учитывая количество времени, усилий и денег, потраченных на то, чтобы создать "космический билборд", можно с уверенностью предположить, что рекламное место не будет дешевым.

Это не первое совместное предприятие двух компаний. В мае GEC объявила, что полностью оплатила догикойнами место для своего спутника на борту предстоящей лунной миссии SpaceX.

Ранее стало известно, что компания Маска открыла вакансию "космического бармена".