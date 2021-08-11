Не до смеха: почему выросла цена Dogecoin и Shiba Inu, и стоит ли в них инвестировать

Мемные токены Dogecoin и Shiba Inu появились, как шутка, но теперь стоят настоящих денег. Фокус разбирался, почему эти перспективные альткоины стали такими популярными, и какие у них есть перспективы.

За последние три недели криптовалюты Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB) выросли на 55% на фоне подорожания биткоина, став одними из самых перспективных альткоинов. Фокус расскажет о том, как и почему альтернативные криптовалюты вдруг обрели такую популярность, и стоит ли в них инвестировать.

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DogeCoin снова набирает обороты

Американские программисты Билли Маркус и Джексон Палмер создали новую криптовалюту в 2013 году и назвали ее Dogecoin в честь интернет-мема с собакой породы сиба ину (шиба ину). За первый месяц сайт проекта посетили более миллиона пользователей. Dogecoin основали на уже существующей криптовалюте Luckycoin, в основе которой лежит Litecoin, а та, в свою очередь, запущена по технологии BTC. Изначально размер награды за каждый блок в Dogecoin определялся случайным образом, но в марте 2014 года он стал фиксированным. Майнинг альткоинов осуществляется при помощи компьютера, специальных программ или облачного сервиса.

Для альткоина 2021 год стал переломным, ведь он начал приобретать популярность благодаря поддержке американских миллиардеров Марка Кьюбана (баскетбольная ассоциация "Даллас Маверикс") и Илона Маска (Tesla, Space X). Пожалуй, последний сильнее всего повлиял на Dogecoin, ведь его высказывания в Twitter неоднократно приводили к подорожанию виртуальной валюты. Так, в феврале курс подскочил на 60% из-за публикации мема. А недавно выяснилось, что компания Илона Маска SpaceX планирует продавать рекламу в космосе за Dogeсoin.

20 июля курс "доге" упал до исторического минимума в $0,159 одновременно с тем, как биткоин подешевел до $29,5 тыс. По данным Cointelegraph Markets Pro и TradingView, 21 июля курс альткоина начал восстанавливаться после объявления от Coinbase Commerce о том, что DOGE теперь можно использовать для платежей. К 8 августа цена альткоина выросла на 78% до колеблющегося максимума в $0,284, тогда же его суточный объем торгов вырос до $9,3 млрд.

Только на прошлой неделе Dogecoin подорожала на 25% и сейчас стоит $0,266 по данным сервиса Coinmarketcap. Рыночная капитализация Dogecoin составляет более $34 млрд.

[ + – ] Dogecoin подорожала на 25% Фото: Unsplash

Dogecoin входит в список самых перспектиных альткоинов 2021 года. Cтарший аналитик по криптовалютным инвестициям в Token Metrics Форрест Пшибыш поделился своим прогнозом на будущее мемной валюты с порталом FXstreet:

"Я бы ожидал, что DOGE будет расти вместе с остальной частью быстрорастущего рынка криптовалют, хотя, вероятно, он будет иметь длительные периоды неизменной ценовой активности, за которыми последуют спекулятивные накачки, как мы видели в прошлом".

Некоторые криптоэксперты считают, что Dogecoin достигнет $1,21 к 2025 году и $3,60 — к 2030 году, однако Джон Хокинс, старший преподаватель Канберрского университета, считает, что DOGE будет стоить $0,15 доллара к концу 2021 года, а к 2030 – полностью обесценится.

Shiba Inu — не перспективна для инвестирования, но заработать на ней можно

SHIB является одним из самых новых альткоинов, ведь был создан в августе 2020 года пользователем Ryoshi, о котором почти ничего неизвестно. Он назвал свой токен "убийцей Dogecoin" и выбрал в качестве логотипа все ту же собачку сиба ину. Shiba Inu работает на блокчейне Ethereum.

Новая криптовалюта Shiba Inu пошла по нестандартному пути: одну половину изначального запаса в 1 квадриллион токенов создатель сохранил в финансовом сервисе Uniswap, а вторую — передал на хранение основателю блокчейна Ethereum Виталику Бутерину, который в мае "сжег" 410 триллионов SHIB, а остаток передал на борьбу с коронавирусом в Индии.

Как сообщает портал Curency, в мае криптовалюту Shiba Inu добавили на биржи Binance, FTX, OKEx и Huobi, из-за чего за неделю ее стоимость выросла на 2260% и составила $0,00003641. В июле цена "Шиба ину" упала до минимума в $0,0000057, но начал восстанавливаться вместе с биткоином. Три недели спустя ценa SHIB увеличилась в три раза в 24-часовом объеме торгов, а к 8 августа цена достигла $0,00000888. Состоянием на 11 августа сервис Coimarketcap показывает цену в $0.000007752.

[ + – ] Логотип криптовалюты Shiba inu

По Shiba Inu прогноз сложно составить из-за ее непостоянства и шуточной природы. Гендиректор журнала о криптовалютной индустрии Block Journal Дэвид Сяо в комментарии порталу Fortune заявил, что сейчас криптовалюта "Шиба ину" не представляет больших перспектив для инвесторов, однако вложившись в нее, можно заработать.

"Если вы покупаете монету сейчас, ваше будущее неясно… Если бы вы купили ее несколько дней назад, очевидно, вы бы заработали большие деньги", – отметил эксперт. – "Очевидно, она неустойчива. Большинство людей потеряют деньги".

Tron — лидер среди блокчейнов

Монета TRX — это еще одна криптовалюта, набирающая популярность во всемирной сети. Криптовалюта "Трон" не связана с собаками сиба ину, однако имеет другие отличительные особенности.

Tron — это децентрализованный протокол на основе блокчейна, целью которого является создание всемирной системы развлечений с бесплатным контентом по технологии распределенного хранения. Экосистема позволяет пользователям свободно публиковать, хранить или владеть данными, она использует токен "троникс" (TRX). Она также предоставляет инструменты для создания децентрализованных приложений dApps, которые можно предлагать напрямую пользователям.

[ + – ] Tron коин Фото: investingcube.com

По данным сайта crypto.com, состоянием на сегодня криптовалюта Tron стоит $0,081318, а объем торгов за 24 часа – $1 523 355 545,29. За последние сутки цена криптовалюты "Трон" выросла на 9,8%. TRX имеет в обращении 71 659 657 369,49 токенов. Криптовалюта "Трон" в 2021 году торгуется на многих крупных биржах, таких как Binance и OKex, а также занимает 16 место по капитализации ($1,2 млрд).

2 августа сервис для обмена и хранения криптовалют Chatex добавил поддержку стейблкоина Tether (USDT) на блокчейне Tron. Теперь его пользователи могут выводить средства через сеть Tron с комиссией 0,5 USDT, тогда как в сети Ethereum комиссионные составляют 15 USDT. Всего Tether выпустила на Tron почти 32 млрд USDT.

"Быстрые и дешевые транзакции сделали Tron лидером среди блокчейнов крупнейшего стейблкоина на рынке", — заявила команда Chatex.

Согласно прогнозу по криптовалюте "Трон" от сервиса Longforecast, в начале сентября ее цена составит около $0,092, в среднем за месяц — $0,101, прогнозируемый рост — 16,3%. К концу 2021 года TRX может подешеветь до $0,075 (-15,7% в декабре).

Как пишет Coindesk, Tron Foundation запускает фонд Tron Arcade, который в ближайшие три года планирует инвестировать $300 млн в проекты, где люди смогут зарабатывать реальные деньги, играя в мобильные игры. Такой механизм в свои проекты внедряет компания GameFi, которая и получит финансирование.

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