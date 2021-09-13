Илон Маск показал своего щенка сиба-ину: криптовалюта Shiba Floki взлетела в цене (фото)

Кличку для своей собаки гендиректор Tesla придумал еще в июне, чем тогда вызвал рост криптовалюты Shiba Inu.

Глава Tesla Motors Илон Маск обзавелся новым питомцем — щенком породы сиба-ину по кличке Флоки. Фотографией малыша миллиардер поделился в своем Twitter.

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"Флоки приехал!" — подписал изображение питомца изобретатель.

Сразу после публикации твита коин Shiba Floki (FLOKI) вырос на 520%.

В конце июня Маск уже заявлял, что заведет сиба-ину и назовет его необычной кличкой.

[ + – ] Перевод: "Моего сиба-ину будут звать Флоки".

Тогда этот твит вызвал рост криптовалюты Shiba Inu на 68% за час. Кроме того, криптовалюта Dogecoin, на изображении которой — собака породы сиба-ину, получила свою популярность как раз после поддержки Илона Маска.

[ + – ] Dogecoin Фото: CNBC

Так, в феврале криптовалюта подорожала на 60% после нескольких постов Илона Маска о ней в Twitter. Среди них — и коллаж, на котором к кадру из мультфильма "Король Лев" прифотошоплена голова Илона Маска и изображение сиба-ину. Пользователи соцсети уже просят Маска повторить этот мем вживую с щенком Флоки.

Напомним, Фокус подробно писал о причинах популярности и роста мемных криптовалют Dogecoin и Shiba Inu.