Ілон Маск назвав "переворотом" Революцію Гідності в Україні (фото)

Скандальну заяву мільярдер зробив у контексті обговорення президентських виборів у 2010 році, за підсумками яких виграв Віктор Янукович.

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У Twitter розгорівся черговий скандал через нову заяву американського мільярдера Ілона Маска. У своєму коментарі до посту користувача kanekoa.substack.com засновник компанії SpaceX написав, що вибори президента України 2010 року, можливо, мали сумнівний характер, але Революція Гідності 2014 року безперечно є переворотом.

Цей коментар з'явився під постом, в якому було наведено цитату американського політолога Джона Міршаймера про те, що для Путіна повалення проросійського президента України у 2014 році (Віктора Януковича – прим.ред), яке він назвав переворотом, стало останньою краплею. Також до посту було прикріплено статтю Міршаймера під назвою "Чому криза в Україні – це вина Заходу".

"Ці вибори, можливо, мали сумнівний характер, але немає жодних сумнівів у тому, що був переворот", — написав у коментарі Ілон Маск.

Користувачі Twitter одразу ж відреагували на заяву Маска та пояснили йому, що насправді жодного перевороту в Україні не сталося. Наприклад, користувачка Eva Fox Claudius Nero's Legion написала, що Росії вдалося зробити президентом України свою маріонетку.

"Янукович був ворогом українського народу і всієї України і вів нашу країну в прірву. Народ об'єднався, щоб позбутися цього злочинця. Ось у чому суть", — написала користувачка Twitter.

Інша користувачка з ніком LouiseMensch написала у відповідь Ілону Маску, що жодного державного перевороту в Україні не було, а Януковича законно усунули з посади голосуванням у парламенті.

"Це все одно, що сказати, що імпічмент — це державний переворот", — написав користувач Twitter.

Ще в одній відповіді Маску сказано, що перевороту не було, а легітимний парламент, обраний українським народом, зняв президента за те, що він зрадив свою країну і просто втік до Росії.

"Молодець, Ілончик, хороший хлопчик. Заодно показав межі своєї компетенції. Назвати "переворотом" демократичну революцію, коли мільйони вийшли до центру столиці і скинули корумпованого президента, який займався виключно збагаченням свого сина — таке", прокоментував відповідь Ілона Маска користувач з ніком Пeрзидент Роїссі.

Нагадуємо, що в січні цього року Ілон Маск застеріг США від допомоги ЗСУ у завданні ударів по Криму. На думку мільярдера, ескалація конфлікту може зашкодити Україні та всьому світу.

Також нагадуємо, що Ілон Маск зробив свого пса Флокі гендиректором Twitter, але всі користувачі оцінили гумор американського мільярдера.