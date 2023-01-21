"Я проукраїнський, але...": Маск застеріг США від допомоги ЗСУ у завданні ударів по Криму

На думку мільярдера, ескалація конфлікту може зашкодити Україні та всьому світу.

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Генеральний директор компаній SpaceX, Tesla та власник Twitter Ілон Маск попередив США про наслідки надання допомоги Україні у завданні ударів по Криму. Він прокоментував у Twitter статтю, опубліковану виданням The New York Times.

Ілон Маск відповів на публікацію американського підприємця Девіда Сакса, співзасновника венчурного фонду Craft Ventures, який назвав спроби США атакувати російські об'єкти в Криму "шалено ризикованими". Власник Twitter поділяв його думку, нарвавшись на критику у соціальній мережі

"Я супер проукраїнський, але безжальна ескалація дуже ризикована для України та світу", — написав він.

Український дипломат Олександр Щерба, колишній посол України в Австрії, розкритикував заяву Ілона Маска. "Україна звільняє українські землі? О, ні! Як сміють вони готуватися до цього". Журналіст The New York Times Пол фон Зільбауер приєднався до критики, нагадавши, що Росія захопила частину України силою.

Варто зазначити, Ілон Маск неодноразово виступав проти ескалації війни в Україні. У жовтні він запропонував провести на окупованих Росією територіях референдуми, щоби закінчити протистояння. Мільярдер також повторив позицію президента РФ Володимира Путіна, що Крим "подарований" Україні генеральним секретарем СРСР Микитою Хрущовим.

18 січня журналісти The New York Times написали, що США готові допомогти Україні завдавати ударів по окупованому Криму. За словами джерел, адміністрація американського президента Джо Байдена готова вдатися до таких заходів, попри ризик ескалації конфлікту. Влада США вже не впевнена, що Росія вирішить застосувати ядерну зброю у разі таких ударів, водночас військова підтримка має зміцнити позицію України на переговорах.