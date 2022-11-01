Ілон Маск та Україна: на чиєму боці грає бізнесмен у російсько-українській війні

Вплив Ілона Маска на перебіг подій у російсько-українській війні важко переоцінити. Чого тільки варті надані підприємцем системи Starlink, завдяки яким українці отримали доступ до супутникового інтернету. Однак у світлі останніх подій деякі експерти сумніваються у лояльності Маска до України. То на чиєму боці перебуває американський бізнесмен?

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У перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну на багатьох ділянках країни виникли проблеми із зв'язком. Розраховуючи на швидке та ефективне вирішення проблеми міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров публічно звернувся до Ілона Маска у Twitter з проханням забезпечити Україну системами Starlink.

Про те, що в Україні з'явилися перші термінали Starlink, Ілон Маск написав 27 лютого на своїй сторінці у Twitter. Завдяки такій оперативності українці вже у перші місяці війни змогли оцінити переваги супутникового інтернету.

"Насправді, Starlink — це можливість отримати доступ до супутникового інтернету в будь-яких умовах, навіть якщо немає мобільного зв'язку. Це вихід в інтернет навіть у полі або посеред лісу, можливість отримувати якісний та швидкий інтернет-зв'язок", — пояснив Михайло Федоров. інтерв'ю "1+1".

За словами міністра, супутниковий інтернет Starlink рятує не лише українських солдатів, а й мешканців окупованих міст, де російська "влада" обмежила доступ до інтернету. Крім того, на територіях, які побували під окупацією, вежі мобільного зв'язку часто пошкоджені. У таких випадках вежі також можуть отримувати інтернет за допомогою Starlink.

А ще наявність в Україні систем Starlink частково вирішує проблему дефіциту рацій для українських військовослужбовців. Так, керівник благодійного фонду "Добровоз" Дмитро Юрінов розповів, що завдяки Starlink його організація може не витрачати час та кошти на закупівлю рацій. Юрінов зазначив, що не знає, чи зможуть волонтери забезпечити бійців засобами зв'язку у разі відсутності супутникового зв'язку.

Ілон Маск — народний герой і ворог Рогозіна

Постачання Україні систем супутникового зв'язку — не єдиний вчинок Ілона Маска, який підняв його авторитет в очах українців. Практично з перших днів війни бізнес-магнат регулярно висловлював підтримку Україні на своїй сторінці у Twitter.

"Залишайся сильною, Україно", — написав Маск у перші тижні повномасштабного російського вторгнення.

"Я викликаю Володимира Путіна на поєдинок, на кону — Україна", — повідомляв бізнесмен своїм підписникам.

На початку березня Ілон Маск особисто поспілкувався із президентом України Володимиром Зеленським по відеозв'язку. Український лідер подякував засновникам Tesla і SpaceX за допомогу, а також обговорив з ним можливу співпрацю в космічній сфері.

Безпрецедентна підтримка Ілоном Маском України викликала бурхливу реакцію серед російських пропагандистів. Наприклад, колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін присвятив Ілону Маску кілька постів у своєму Telegram-каналі, і зокрема, попередив мільярдера, що йому доведеться "відповісти по-дорослому" за забезпечення системами Starlink полку "Азов".

У відповідь на погрози Рогозіна Ілон Маск написав, що той неправильно розуміє значення слова "нацист", а також іронічно висловився щодо власної смерті.

"Якщо я помру за загадкових обставин, було приємно мати з вами справу", — написав Маск.

Раніше колишній керівник "Роскосмосу" також відреагував на посаду Ілона Маска, де він викликав російського президента Володимира Путіна на поєдинок. Як відповідь Рогозін опублікував уривок із вірша Пушкіна.

[ + – ] Поетична дуель Дмитра Рогозіна та Ілона Маска

"Розчарування року". Про що говорять скандальні твіти Ілона Маска

Окрім слів підтримки, Ілон Маск вирішив запропонувати Україні своє бачення закінчення війни, заявивши про необхідність проведення "референдумів" на окупованих територіях та опублікував відповідне опитування серед своїх підписників.

Крім того, Маск повторив тезу Володимира Путіна про те, що Кримський півострів був приєднаний до України як "подарунок Хрущова".

[ + – ] Експерти вважають, що деякі ідеї Ілона Маска "конкурують за рівнем абсурдності з трампівськими" Фото: Getty Images

Думки американського підприємця на тему геополітики спровокували активну реакцію серед користувачів соціальних мереж, а також зазнали критики з боку експертів.

Наприклад, інвестбанкір Сергій Фурса припустив, що за публікацією згаданих твітів ховаються особисті прагматичні цілі Ілона Маска.

"Цей твіт не для українців. І цей твіт не призвів до падіння вартості акцій. Все-таки світ не україноцентричний. Але падіння вартості акцій призвело до цієї теми. До цього твіту", — пише Сергій Фурса.

На скандальні публікації Ілона Маска також відреагував Володимир Зеленський, про що пише BBC. Український президент запустив у Twitter власне опитування, у якому користувачі соціальної мережі можуть висловити своє ставлення до позиції Ілона Маска.

На думку аналітика Сергія Жданова, твіти Ілона Маска про референдуми та Крим говорять про те, що американський бізнесмен зацікавлений у якнайшвидшій стабілізації ситуації на фронті, причому не обов'язково на користь України.

"З боку українсько-російських відносин така позиція читається як виключно проросійська. А в американському дискурсі вона насамперед відстоює інтереси транснаціональних корпорацій: їм однаково чим закінчиться війна в Україні — аби вона закінчилася скоріше", — пише Жданов у своїй колонці на порталі "Заборона".

Маск — прихильник Трампа? Політичні погляди засновника SpaceX

Ілон Маск досить часто висловлюється у Twitter на політичні теми, водночас підприємець не поспішає публічно зараховувати себе до прихильників тієї чи іншої політичної сили.

Доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету Володимир Дубовик вважає, що зараз Ілон Маск поступово переходить на бік Трампа. Експерт припускає, що бізнесмен потрапив під вплив російської пропаганди.

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Водночас Сергій Жданов називає Ілона Маска представником техноолігархії. На думку аналітика, протягом останнього десятиліття глави технічних корпорацій отримали світовий вплив, який можна порівняти з політичними партіями США.

"Техномільярдери — не демократи і не консерватори. Вони швидше анархо-капіталісти чи лібертаріанці: вважають федеральний уряд неефективним та застарілим, чиновників — повільними та дурними, а саму державу — найбільшою корпорацією з монополією на насильство та поганими навичками управління ресурсами", — пише Жданів.

Сам Ілон Маск нерідко змінює свої політичні уподобання залежно від ситуації. Наприклад, у 2018 році підприємець визначав себе як "анархіст-утопіст, якого найкраще описав Ієн Бенкс", маючи на увазі цикл утопічних творів Бенкса про так звану Культуру, в яких описується космічна цивілізація з анархо-комуністичним режимом суспільства.

[ + – ] На картинці видно, як у міру зростання "екстремізму" з боку демократів бізнесмен поступово схиляється до республіканців

Для того, щоб чіткіше позначити свої погляди, Маск навіть опублікував графік, в якому показував своє ставлення до американських політичних сил у різні роки. На картинці видно, як у міру зростання "екстремізму" з боку демократів, бізнесмен поступово схиляється до республіканців.

[ + – ] Заяви Ілона Маска у Twitter змусили багатьох засумніватися у його лояльності до України Фото: Getty Images

Серед претензій до нинішньої Демократичної партії Ілон Маск виділяв обмеження свободи слова, зокрема, він не підтримав блокування Дональда Трампа у Twitter. Магнат уже взявся за вирішення цієї проблеми: Ілон Маск купив Twitter і тепер збирається його реформувати.

Чи варто українцям розраховувати на подальшу підтримку з боку Маска

Незважаючи на те, що нещодавні публікації Ілона Маска у Twitter змусили багатьох засумніватись у його лояльності до України, сам підприємець повідомив, що він все ще готовий підтримувати українців.

Як підтвердження своїх слів Ілон Маск знову заявив про готовність фінансувати роботу Starlink в Україні.

"Чорт з ним… Starlink втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків. Ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України ", — заявив Маск.

[ + – ] Ілон Маск на вечірці з нагоди Геловіна: лобстер чи гладіатор? Фото: Getty Images

Водночас підприємець все ще бачить небезпеку подальшої ескалації російсько-української війни, про що він також повідомив у Twitter.

На думку Сергія Жданова, протягом наступних двох років Ілон Маск намагатиметься лавірувати між американськими політичними силами, оскільки завдяки підтримці України підприємець заявив про себе як про самостійну політичну фігуру.

"Не здивуюся, якщо Маск продовжить допомагати демократіям і водночас публікувати в Твіттері субверсивні ідеї, які конкурують за рівнем абсурдності з трампівськими", — сказав експерт.

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