Ілон Маск відповів на погрози Рогозіна за передавання Starlink полку "Азов"

Також керівник SpaceX висловився за захист полку "Азов". Слово "нацист", пояснив Маск, означає не те, що під цим розуміє Рогозін.

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Американський підприємець Ілон Маск спровокував жваву дискусію у Twitter після того, як розмістив у мережі мікроблогів допис про те, що він може померти за загадкових обставин. Про це повідомляє FoxNews.

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"Якщо я помру за загадкових обставин, було приємно мати з вами справу", — написав Маск. Його мати у відповідь назвала це несмішним жартом. "Вибач, зроблю все, що в моїх силах, щоб залишитися живим", — відповів він їй.

Більшість коментаторів висловилися про те, що Маск побоюється колишнього президента США Білла Клінтона та його дружини ексдержсекретаря США Гілларі Клінтон. Але все-таки, зважаючи на все, ці слова були опубліковані у відповідь на погрози з боку голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна, якому не сподобалося те, що Маск забезпечив супутниковим інтернетом Starlink бійців полку "Азов".

Рогозін заявив, що військові гелікоптери доставили морпіхам ЗСУ до Маріуполя обладнання супутникового зв'язку Starlink Ілона Маска, здійснювалося це силами Пентагону.

"Ілон Маск, так, причетний до постачання фашистських сил в Україні засобами військового зв'язку. А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілоне, як би ти дурня не вмикав", — написав Рогозін.

Також керівник SpaceX заперечив Рогозін щодо коментарів на адресу "Азова", зазначивши, що слово "нацист" означає не те, що Рогозін під цим розуміє.

Раніше Фокус повідомляв, що Дмитро Рогозін послався на свідчення полоненого українського військовослужбовця, який повідомив, що системи супутникового зв'язку Starlink були доставлені батальйону "Азов" і морпіхам ЗСУ в Маріуполь на військових вертольотах.