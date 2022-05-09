Илон Маск ответил на угрозы Рогозина за передачу Starlink полку "Азову"

Также руководитель SpaceX высказался в защиту полка "Азов". Слово "нацист", объяснил Маск, означает не то, что под этим понимает Рогозин.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Американский предприниматель Илон Маск спровоцировал оживленную дискуссию в Twitter после того, как разместил в сети микроблогов пост о том, что он может умереть при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает FoxNews.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно иметь с вами дело", — написал Маск. Его мать в ответ назвала это несмешной шуткой. "Извини, сделаю все, что в моих силах, чтобы остаться живым", — ответил он ей.

Большинство комментаторов высказались о том, что Маск опасается бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Но все же, судя по всему, эти слова были опубликованы в ответ на угрозы со стороны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, которому не понравилось то, что Маск обеспечил спутниковым интернетом Starlink бойцов полка "Азов".

Рогозин заявил, что военные вертолеты доставили морпехам ВСУ в Мариуполь оборудование спутниковой связи Starlink Илона Маска, осуществлялась это силами Пентагона.

"Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил в Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", — написал Рогозин.

Также руководитель SpaceX возразил Рогозину относительно комментариев в адрес "Азова", отметив, что слово "нацист" означает не то, что Рогозин под этим понимает.

Ранее Фокус сообщал, что Дмитрий Рогозин сослался на показания пленного украинского военнослужащего, который сообщил, системы спутниковой связи Starlink были доставлены батальону "Азов" и морпехам ВСУ в Мариуполь на военных вертолетах.