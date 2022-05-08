"Придется отвечать по-взрослому". Глава "Роскосмоса" угрожает Илону Маску из-за поддержки Украины

Дмитрий Рогозин не только пригрозил владельцу SpaceX, но и высказался о войне с Украиной и возможном ядерном ударе по странам НАТО.

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8 мая глава "Роскосмоса" разместил несколько постов в своем Telegram-канале. В одном из них Дмитрий Рогозин пригрозил Илону Маску, что ему придется "ответить по-взрослому" из-за того, что он передает нашей стране терминалы спутникового Интернета Starlink.

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Рогозин ссылается в своем сообщении на показания пленного украинского военного, из которого делает вывод, что "наземное абонентское оборудование спутниковой компании Starlink было доставлено батальону "Азов" и морпехам ВСУ в Мариуполь военными вертолетами".

Рогозин утверждает, что доставка и передача Вооруженным Силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном.

"Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению Украины средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", — заявил глава "Роскосмоса".

[ + – ] Дмитрий Рогозин пригрозил Илону Маску, что ему придется "ответить по-взрослому" из-за того, что он передает нашей стране терминалы спутникового Интернета Starlink Фото: bt.dk

Также Рогозин выставил отрывок своего интервью на российском канале Россия24 и в текстовой версии написал, что "мы освобождаем Украину от оккупации НАТО и отодвигаем злейшего врага от наших западных границ". Также Рогозин назвал "военную операцию" войной.

"Вот почему то, что мы называем "специальной военной операцией", выходит далеко за рамки ее первоначального смысла и географии. Это война за правду и право России существовать как единое и независимое государство".

Рогозин считает, что против России войну, хоть и не объявленную ведет НАТО с помощью ВСУ. По его словам, в ядерной войне страны НАТО будут уничтожены Россией за полчаса.

"Но мы не должны ее (войну с НАТО – прим.ред) допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли. Поэтому нам придется побеждать врага обычными вооруженными средствами", — сказал Рогозин.

По мнению главы "Роскосмоса", победа России в этой войне возможна при переводе оборонно-промышленного комплекса и индустриальных отраслей РФ на военные рельсы.

"И это надо делать немедленно и быстро", — заявил Рогозин.

Напоминаем, что "Роскосмос" показал, как будет выглядеть орбитальная станция РФ. Она называется Российская орбитальная служебная станция и первый ее модуль будет возможно отправлен в космос уже в 2025 году.

Фокус также писал о том, что ВСУ получит тропосферные станции связи COMET, которые могут быть эффективнее, чем Starlink. Эта система связи позволяет передавать защищенный сигнал со скоростью от 5 до 60 Мбит/с на расстоянии до 60 км.