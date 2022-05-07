Эффективнее, чем Starlink: ВСУ получит тропосферные станции связи COMET (фото)

Система связи от компании Comtech позволяет передавать защищенный сигнал со скоростью от 5 до 60 Мбит/с на расстоянии до 60 км вне зависимости от погодных условий.

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Американская компания-производитель систем связи Comtech Telecommunications Corp предоставит для нужд ВСУ станции тропосферной радиосвязи COMET, с помощью которых возможности передачи информации для украинских военных выйдут на новый уровень. Об этом говорится в соответствующем заявлении компании.

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"Мы разделяем глубокую обеспокоенность мирового сообщества по поводу продолжающегося кризиса, охватившего Украину и причинившего невыразимые страдания ее народу", — заявил президент и генеральный директор Comtech Майкл Фарфор.

Отметим, что военнослужащие ВСУ уже имеют в распоряжении передовую технологию передачи информации, такую как спутниковая связь Starlink, однако связь с помощью COMET имеет ряд преимуществ.

[ + – ] Технология Comtech

Преимущества технологии от Comtech

Ключевая особенность этой технологии заключается в том, что надгоризонтные переносные терминалы COMET позволяют передавать сигнал на сотни километров, в том числе и в труднодоступные регионы, через наземную станцию. Иными словами станции не используют спутники для передачи сигналов, поскольку ретрансляция данных идет через отражение от нижних слоев атмосферы. Это дает возможность передавать сигналы от станции к станции на огромные расстояния без учета рельефа местности.

Также технология решает проблему отсутствия оптоволоконной инфраструктуры в удаленных или труднодоступных регионах, где достаточно много населенных пунктов и большая плотность заселения. Кроме того, связь через терминалы COMET более устойчивая и не такая дорогостоящая, в сравнении с той же спутниковой связью Starlink.

Что из себя представляет COMET?

Терминал представляет из себя портативное устройство весом 23 кг. Его штатная батарея может заряжаться солнечной энергией. Длина антенны всего 1 метр.

Станция идеально подходит для применения в военных подразделениях, поскольку обладает помехоустойчивостью, высокой пропускной способностью и защищенностью тактического канала связи, который невозможно отследить через GPS.

Скорость передачи данных COMET — от 5 до 60 Мбит/с на расстоянии до 60 км в зависимости от рельефа местности при тропосферной связи. При радиорелейной связи (несколько направленных друг на друга станций на расстоянии в несколько километров) — до 210 Мбит/с.

Также доступна функция удаленного доступа управления и настройки с помощью смартфона.

Таким образом, если сравнивать COMET и Starlink очевидно преимущество тропосферной связи в плане оперативности и использовании в военных целях. Система обеспечивает устойчивую и защищенную связь, и не зависит от погодных условий и физических препятствий, в отличие от Starlink.

Однако существуют и недостатки технологии COMET в сравнении со спутниковой связью. И прежде всего это зона покрытия, которую COMET не сможет достичь без многочисленных мощных подстанций.

Ранее сообщалось, что системой спутниковой связи Starlink в Украине пользуются 150 тысяч человек. Как сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров терминалы Starlink работают для школ, больниц, сельских советов, пожарных частей и других объектов социальной инфраструктуры.