Ефективніше, ніж Starlink: ЗСУ отримає тропосферні станції зв'язку COMET (фото)

Система зв'язку компанії Comtech дозволяє передавати захищений сигнал зі швидкістю від 5 до 60 Мбіт/с на відстані до 60 км незалежно від погодних умов.

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Американська компанія-виробник систем зв'язку Comtech Telecommunications Corp надасть для потреб ЗСУ станції тропосферного радіозв'язку COMET, за допомогою яких можливості передачі інформації для українських військових вийдуть на новий рівень. Про це йдеться у відповідній заяві компанії.

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"Ми розділяємо глибоке занепокоєння світової спільноти щодо кризи, яка охопила Україну і завдала невимовних страждань її народу", — заявив президент і генеральний директор Comtech Майкл Фарфор.

Зазначимо, що військовослужбовці ЗСУ вже мають передову технологію передачі інформації, таку як супутниковий зв'язок Starlink, проте зв'язок за допомогою COMET має низку переваг.

[ + – ] Технологія Comtech

Переваги технології від Comtech

Ключовою особливістю цієї технології є те, що надгоризонтні переносні термінали COMET дозволяють передавати сигнал на сотні кілометрів, зокрема і у важкодоступні регіони, через наземну станцію. Іншими словами, станції не використовують супутники для передачі сигналів, оскільки ретрансляція даних йде через відображення від нижніх шарів атмосфери. Це дозволяє передавати сигнали від станції до станції на великі відстані без урахування рельєфу місцевості.

Також технологія вирішує проблему відсутності оптоволоконної інфраструктури у віддалених чи важкодоступних регіонах, де досить багато населених пунктів та велика щільність заселення. Крім того, зв'язок через термінали COMET більш стійкий і не такий дорогий, порівняно з тим самим супутниковим зв'язком Starlink.

Що являє собою COMET?

Термінал являє собою портативний пристрій вагою 23 кг. Його штатна батарея може заряджатися сонячною енергією. Довжина антени лише 1 метр.

Станція ідеально підходить для застосування у військових підрозділах, оскільки має перешкодостійкість, високу пропускну здатність і захищеність тактичного каналу зв'язку, який неможливо відстежити через GPS.

Швидкість передачі COMET — від 5 до 60 Мбіт/с на відстані до 60 км залежно від рельєфу місцевості при тропосферному зв'язку. При радіорелейному зв'язку (кілька спрямованих одна на одну станцій на відстані кілька кілометрів) — до 210 Мбіт/с.

Також доступна функція віддаленого доступу керування та налаштування за допомогою смартфона.

Таким чином, якщо порівнювати COMET і Starlink очевидною є перевага тропосферного зв'язку в плані оперативності та використання у військових цілях. Система забезпечує стійкий та захищений зв'язок, і не залежить від погодних умов та фізичних перешкод, на відміну від Starlink.

Однак існують і недоліки технології COMET порівняно із супутниковим зв'язком. І насамперед це зона покриття, яку COMET зможе досягти без численних потужних підстанцій.

Раніше повідомлялося, що системою супутникового зв'язку Starlink в Україні користуються 150 тисяч людей. Як повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, термінали Starlink працюють для шкіл, лікарень, сільських рад, пожежних частин та інших об'єктів соціальної інфраструктури.