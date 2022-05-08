"Доведеться відповідати по-дорослому". Глава "Роскосмосу" погрожує Ілону Маску через підтримку України

Дмитро Рогозін не тільки пригрозив власнику SpaceX, але й висловився про війну з Україною та можливий ядерний удар по країнах НАТО.

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8 травня глава "Роскосмосу" розмістив кілька постів у своєму Telegram-каналі. В одному з них Дмитро Рогозін погрожував Ілону Маску, що йому доведеться "відповісти по-дорослому" через те, що він передає нашій країні термінали супутникового Інтернету Starlink.

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Рогозін посилається у своєму повідомленні на показання полоненого українського військового, з якого робить висновок, що "наземне абонентське обладнання супутникової компанії Starlink доставлене батальйону "Азов" та морпіхам ЗСУ до Маріуполя військовими вертольотами".

Рогозін стверджує, що доставлення та передача Збройним Силам України абонентських скриньок прийому-передачі інтернету від Starlink здійснював Пентагон.

"Так Ілон Маск причетний до постачання України засобами військового зв'язку. А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілон, як би ти дурня не включав", — заявив глава "Роскосмосу".

[ + – ] Дмитро Рогозін пригрозив Ілону Маску, що йому доведеться "відповісти по-дорослому" через те, що він передає нашій країні термінали супутникового Інтернету Starlink Фото: bt.dk

Також Рогозін виставив уривок свого інтерв'ю на російському каналі Росія24 і в текстовій версії написав, що "ми звільняємо Україну від окупації НАТО та відсуваємо найлютішого ворога від наших західних кордонів". Також Рогозін назвав "військову операцію" війною.

"Ось чому те, що ми називаємо "спеціальною військовою операцією", виходить далеко за межі її первісного сенсу та географії. Це війна за правду і право Росії існувати як єдина та незалежна держава".

Рогозін вважає, що проти Росії війну, хоч і не оголошену, веде НАТО за допомогою ЗСУ. За його словами, в ядерній війні країни НАТО Росія знищить за пів години.

"Але ми не повинні її (війну з НАТО — прим.ред) допустити, оскільки наслідки обміну ядерними ударами позначаться на стані нашої Землі. Тому нам доведеться перемагати ворога звичайними збройними засобами", — сказав Рогозін.

На думку глави "Роскосмосу", перемога Росії в цій війні можлива під час переведення оборонно-промислового комплексу та індустріальних галузей РФ на військові рейки.

"І це треба робити негайно та швидко", — заявив Рогозін.

Нагадуємо, що "Роскосмос" показав, як виглядатиме орбітальна станція РФ. Вона називається Російська орбітальна службова станція, і перший її модуль, можливо, відправлять до космосу вже у 2025 році.

Фокус також писав про те, що ЗСУ отримає тропосферні станції зв'язку COMET, які можуть бути ефективнішими за Starlink. Ця система зв'язку дозволяє передавати захищений сигнал зі швидкістю від 5 до 60 Мбіт/с на відстані до 60 км.