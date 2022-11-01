Илон Маск и Украина: на чьей стороне играет бизнесмен в российско-украинской войне

Влияние Илона Маска на ход событий в российско-украинской войне сложно переоценить. Чего только стоят предоставленные предпринимателем системы Starlink, благодаря которым украинцы получили доступ к спутниковому интернету. Однако в свете последних событий некоторые эксперты сомневаются в лояльности Маска по отношению к Украине. Так на чьей же стороне находится американский бизнесмен?

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В первые дни полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину на многих участках страны возникли проблемы со связью. В расчете на скорое и эффективное решение проблемы, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров публично обратился к Илону Маску в Twitter с просьбой обеспечить Украину системами Starlink.

О том, что в Украине появились первые терминалы Starlink, Илон Маск написал 27 февраля на своей странице в Twitter. Благодаря такой оперативности, украинцы уже в первые месяцы войны смогли оценить преимущества спутникового интернета.

"На самом деле, Starlink – это возможность получить доступ к спутниковому интернету в любых условиях, даже если нет мобильной связи. Это выход в интернет даже в поле или посреди леса, возможность получать качественную и быструю интернет-связь", — пояснил Михаил Федоров в интервью "1+1".

По словам министра, спутниковый интернет Starlink выручает не только украинских солдат, но и жителей оккупированных городов, где российские "власти" ограничили доступ к интернету. Кроме того, на территориях, побывавших под оккупацией, вышки мобильной связи нередко повреждены. В таких случаях вышки также могут получать интернет с помощью Starlink.

А еще наличие в Украине систем Starlink частично решает проблему дефицита раций для украинских военнослужащих. Так, руководитель благотворительного фонда "Добровоз" Дмитрий Юринов рассказал, что благодаря Starlink его организация может не тратить время и средства на закупку раций. Юринов отметил, что не знает, смогут ли волонтеры обеспечить бойцов средствами связи в случае отсутствия спутниковой связи.

Илон Маск — народный герой и враг Рогозина

Поставки Украине систем спутниковой связи — не единственный поступок Илона Маска, который поднял его авторитет в глазах украинцев. Практически с первых дней войны бизнес-магнат регулярно высказывал поддержку Украине на своей странице в Twitter.

"Оставайся сильной, Украина", — написал Маск в первые недели полномасштабного российского вторжения.

"Я вызываю Владимира Путина на поединок, на кону — Украина", — сообщал бизнесмен своим подписчикам.

В начале марта Илон Маск лично пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским по видеосвязи. Украинский лидер поблагодарил основателя Tesla и SpaceX за оказываемую помощь, а также обсудил с ним возможное сотрудничество в космической сфере.

Беспрецедентная поддержка Илоном Маском Украины вызвала бурную реакцию среди российских пропагандистов. К примеру бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посвятил Илону Маску несколько постов в своем Telegram-канале, и в частности, предупредил миллиардера, что ему придется "ответить по-взрослому" за обеспечение системами Starlink полка "Азов".

В ответ на угрозы Рогозина Илон Маск написал, что тот неправильно понимает значение слова "нацист", а также иронически высказался на тему собственной смерти.

"Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно иметь с вами дело", — написал Маск.

Ранее бывший руководитель "Роскосмоса" также отреагировал на пост Илона Маска, в котором он вызывал российского президента Владимира Путина на поединок. В качестве ответа Рогозин опубликовал отрывок из стихотворения Пушкина.

[ + – ] Поэтическая дуэль Дмитрия Рогозина и Илона Маска

"Разочарование года". О чем говорят скандальные твиты Илона Маска

Кроме слов поддержки, Илон Маск решил предложить Украине свое видение окончания войны, заявив о необходимости проведения "референдумов" на оккупированных территориях и опубликовал соответствующий опрос среди своих подписчиков.

Кроме того, Маск повторил тезис Владимира Путина о том, что Крымский полуостров был присоединен к Украине в качестве "подарка Хрущева".

[ + – ] Эксперты считают, что некоторые идеи Илона Маска "конкурируют по уровню абсурдности с трамповскими" Фото: Getty Images

Мысли американского предпринимателя на тему геополитики спровоцировали активную реакцию среди пользователей социальных сетей, а также подверглись критике со стороны экспертов.

К примеру, инвестбанкир Сергей Фурса предположил, что за публикацией упомянутых твитов скрываются личные прагматические цели Илона Маска.

"Этот твит не для украинцев. И этот твит не привел к падению стоимости акций. Все-таки мир не украиноцентричен. Но падение стоимости акций привело к этой теме. К этому твиту", — пишет Сергей Фурса.

На скандальные публикации Илона Маска также отреагировал Владимир Зеленский, о чем пишет "BBC". Украинский президент запустил в Twitter собственный опрос, в котором пользователи социальной сети могут выразить свое отношение к позиции Илона Маска.

По мнению аналитика Сергея Жданова, твиты Илона Маска о референдумах и Крыме говорят о том, что американский бизнесмен заинтересован в скорейшей стабилизации ситуации на фронте, причем не обязательно в пользу Украины.

"Со стороны украинско-российских отношений такая позиция читается как исключительно пророссийская. А в американском дискурсе она прежде всего отстаивает интересы транснациональных корпораций: им все равно чем закончится война в Украине – только бы она закончилась поскорее", — пишет Жданов в своей колонке на портале "Заборона".

Маск — сторонник Трампа? Политические взгляды основателя SpaceX

Илон Маск довольно часто высказывается в Twitter на политические темы, при этом предприниматель не спешит публично причислять себя к сторонникам той или иной политической силы.

Доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета Владимир Дубовик считает, что сейчас Илон Маск постепенно переходит на сторону Трампа. Эксперт предполагает, что бизнесмен попал под влияние российской пропаганды.

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В свою очередь, Сергей Жданов называет Илона Маска представителем техноолигархии. По мнению аналитика, в течение последнего десятилетия главы технических корпораций получили мировое влияние, сопоставимое с политическими партиями США.

"Техномиллиардеры – не демократы и не консерваторы. Они скорее анархо-капиталисты или либертарианцы: считают федеральное правительство неэффективным и устаревшим, чиновников – медленными и глупыми, а само государство – самой большой корпорацией с монополией на насилие и плохими навыками управления ресурсами", — пишет Жданов.

Сам Илон Маск нередко меняет свои политические пристрастия в зависимости от ситуации. К примеру, в 2018 году предприниматель определял себя как "анархист-утопист, которого лучше всего описал Иэн Бэнкс", имея в виду цикл утопических произведений Бэнкса о так называемой Культуре, в которых описывается космическая цивилизация с анархо-коммунистическим устройством общества.

[ + – ] На картинке видно, как, по мере возрастания "экстремизма" со стороны демократов, бизнесмен постепенно склоняется к республиканцам

Для того, чтобы более четко обозначить свои взгляды, Маск даже опубликовал график, в котором показывал свое отношение к американским политическим силам в разные годы. На картинке видно, как, по мере возрастания "экстремизма" со стороны демократов, бизнесмен постепенно склоняется к республиканцам.

[ + – ] Заявления Илона Маска в Twitter заставили многих усомниться в его лояльности к Украине Фото: Getty Images

Среди претензий к нынешней Демократической партии Илон Маск выделял ограничение свободы слова, в частности, он не поддержал блокировку Дональда Трампа в Twitter. К решению этой проблемы магнат уже приступил: Илон Маск купил Twitter и теперь собирается его реформировать.

Стоит ли украинцам рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны Маска

Несмотря на то, что недавние публикации Илона Маска в Twitter заставили многих усомниться в его лояльности к Украине, сам предприниматель сообщил, что он все еще готов поддерживать украинцев.

В качестве подтверждения своих слов Илон Маск снова заявил о готовности финансировать работу Starlink в Украине.

"Черт с ним… Starlink теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков. Мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", — заявил Маск.

[ + – ] Илон Маск на вечеринке по случаю Хелловина: лобстер или гладиатор? Фото: Getty Images

При этом предприниматель все еще видит опасность в дальнейшей эскалации российско-украинской войны, о чем он также сообщил в Twitter.

По мнению Сергея Жданова, в течение следующих двух лет Илон Маск будет пытаться лавировать между американскими политическим силами, так как, благодаря поддержке Украины, предприниматель заявил о себе как о самостоятельной политической фигуре.

"Не удивлюсь, если Маск продолжит помогать демократиям и при этом публиковать в Твиттере субверсивные идеи, которые конкурируют по уровню абсурдности с трамповскими", — заключил эксперт.

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