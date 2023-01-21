"Я проукраинский, но...": Маск предостерег США от помощи ВСУ в нанесении ударов по Крыму

По мнению миллиардера, эскалация конфликта может навредить Украине и всему миру.

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Генеральный директор компаний SpaceX, Tesla и владелец Twitter Илон Маск предупредил США о последствиях оказания помощи Украине в нанесении ударов по Крыму. Он прокомментировал в Twitter статью, опубликованную изданием The New York Times.

Илон Маск ответил на публикацию южноамериканского предпринимателя Дэвида Сакса, соучредителя венчурного фонда Craft Ventures, который назвал попытки США атаковать российские объекты в Крыму "безумно рискованными". Владелец Twitter разделил его мнение, нарвавшись на критику в социальной сети

"Я супер проукраинский, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", — написал он.

Украинский дипломат Александр Щерба, бывший посол Украины в Австрии, раскритиковал заявление Илона Маска. "Украина освобождает украинские земли? О, нет! Как смеют они готовиться к этому". Журналист The New York Times Пол фон Зильбауэр присоединился к критике, напомнив, что Россия захватила часть Украины силой.

Стоит отметить, Илон Маск неоднократно выступал против эскалации войны в Украине. В октябре он предложил провести на оккупированных Россией территориях референдумы, чтобы окончить противостояние. Миллиардер также повторил позицию президента РФ Владимира Путина, что Крым был "подарен" Украине генеральным секретарем СССР Никитой Хрущевым.

18 января журналисты The New York Times написали, что США готовы помочь Украине наносить удары по оккупированному Крыму. По словам источников, администрация американского президента Джо Байдена готова пойти на такие меры, несмотря на риск эскалации конфликта. Власти США уже не уверены, что Россия решит применить ядерное оружие в случае таких ударов, в то же время военная поддержка должна укрепить позицию Украины на переговорах.