Twitter перестал защищать пользователей от российской пропаганды, – ВВС

По информации издания, Илон Маск уволил несколько тысяч сотрудников, после чего в компании практически не осталось специалистов, которые бы занимались модерацией контента в соцсети.

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Социальная сеть Twitter практически перестала бороться с дезинформацией в Сети, в частности проплаченной российской пропагандой, и существенно понизила контроль над качеством контента, после того, как компанию приобрел миллиардер Илон Маск, об этом вчера, 6 марта, сообщило BBC со ссылкой на источники в Twitter.

Как пишет издание, под руководством Маска Twitter уволил несколько тысяч сотрудников, после чего в компании практически не осталось специалистов, которые бы занимались модерацией контента в соцсети. Действующие и бывшие сотрудники компании рассказали, что за последние месяцы в соцсети заметно возросло количество публикаций с агрессивной риторикой, разжиганием ненависти, пропагандой сексуальных преступлений, а также стало больше политической пропаганды и информационных манипуляций.

"Из команды ушли несколько ключевых экспертов, которые занимались конкретными регионами – так называемыми субъектами угрозы: от России до Китая", – рассказал BBC бывший сотрудник Twitter.

Также, по данным издания, из компании уволили членов команды, которая создавала средства безопасности.

К слову, американский предприниматель Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире после 100-процентного роста акций Tesla по сравнению с январем.

Напомним, американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск снова разозлил украинцев повторением нарративов российской пропаганды. Он назвал Революцию Достоинства "переворотом", написав об этом в своем твиттере 25 февраля.

"Эти выборы (выборы президента Украины в 2010 году – ред.), возможно, были сомнительны, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", — написал Маск.

5 февраля Twitter опубликовали пост о том, что потери ВСУ на сегодняшний день якобы составляют 157 тысяч человек. На эту публикацию словами "трагическая потеря жизней" отреагировал Илон Маск.

Напоминаем, что в январе этого года Илон Маск предостерег США от помощи ВСУ в нанесении ударов по Крыму. По мнению миллиардера, эскалация конфликта может навредить Украине и всему миру.

Кроме того, миллиардер назвал "переворотом" Революцию достоинства 2014.