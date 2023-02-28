Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире, – Bloomberg

Ранее статус самого богатого человека принадлежал французу Бернару Арно, владеющего компанией по производству предметов роскоши LVMH.

Related video

Американский предприниматель Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире после 100-процентного роста акций Tesla по сравнению с январем. Об этом пишет Bloomberg.

Снова став самым богатым человеком мира, Маск отодвинул на второе место 73-летнего французского магната, владеющего производством предметов роскоши LVMH, Бернара Арно.

По данным издания, акции компании Маска по производству электромобилей достигли своего минимума 6 января 2023 года. Всего за этот год акции поднялись в цене на 70 процентов.

"Акции Tesla выросли на 5,5% до 207,63 доллара в 16:00 в Нью-Йорке, увеличив собственный капитал Маска до 187,1 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Это превышает 185,3 миллиарда долларов личного состояния Арно", — говорится в публикации.

В начале 2023 года состояние Маска оценивали в 137 миллиардов долларов. Он стал первым человеком в истории, который когда-либо потерял 200 миллиардов долларов после резкого падения акций Tesla.

Инвесторы Tesla беспокоились о том, что предприниматель слишком много времени отдает приобретенной в прошлом году социальной сети Twitter. В декабре Маск заявил о намерении покинуть свою должность в Twitter, как только найдет кого-то "достаточно глупого", чтобы занять этот пост.

По мнению аналитика RBC Capital Markets Тома Нараяна, снижение цен Tesla подстегнуло спрос на автомобили. Он отметил, что компания Маска является "плакатом" электромобилей.

"Мы считаем, что на продукцию Tesla существует большой спрос даже в условиях усиления конкуренции с электромобилями", — сказал Нараян.

Напомним, что 25 февраля Илон Маск написал в комментарии в Twitter, что выборы президента Украины 2010 года возможно имели сомнительный характер, но Революция Достоинства 2014 года без сомнений является переворотом.

На данное заявление Маска отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, посоветовав американскому миллиардеру перестать читать российские газеты.