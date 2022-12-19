Пообещал выполнить: пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с должности гендиректора соцсети

Владелец соцсети Twitter Илон Маск задал аудитории вопрос о том, стоит ли ему оставить пост директора компании. Он провел опрос среди пользователей, и 57,5% высказались "за".

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Илон Маск заявил, что уйдет с поста директора Twitter после голосования, которое он решил провести среди пользователей платформы микроблогов. По словам руководителя соцсети, если большинство будет против нахождения его на этой должности, он уйдет. Опрос опубликован на странице Маска в Twitter.

"Должен ли я уйти с поста главы Twitter?", — написал Маск в своем сообщении, добавив, что примет такое решение, которое подскажут ему пользователи.

По истечении времени опроса 57,5% пользователей высказались за его уход.

Спустя 20 минут после публикации опроса, Маск написал, что, "как говорится, будь осторожны со своими пожеланиями, потому что они могут сбыться".

Он также ответил на некоторые комментарии. "Вопрос не в том, чтобы найти генерального директора, вопрос в том, чтобы найти генерального директора, который сможет поддерживать жизнь Twitter", — написал он, добавив, что пока никто не хочется приниматься за такую работу.

Пока сложно прогнозировать, передаст ли Маск кому-то свой пост, и когда это случится.

[ + – ] Пост Снупа Догга

На эти сообщения отреагировал рэпер Снуп Догг, который решил провести собственный опрос.

"Должен ли я возглавить Twitter?" — спросил он аудиторию.

В конце октября 2022 года Маск приобрел соцсеть Twitter за 44 млрд долларов, но его непродолжительное пребывание на должности руководителя вызвало массу недовольства.

Напомним, что в Twitter появился новый элемент цензуры: соцсеть заблокировала аккаунты журналистов некоторых американских СМИ.

Ранее Фокус сообщал, что владелец Twitter Илон Маск заявил, что у него нет постоянного места жительства.