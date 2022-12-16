Новая цензура в Twitter: соцсеть заблокировала аккаунты журналистов ведущих американских СМИ
Гендиректор соцсети Илон Маск запретил отслеживать местонахождение человека без его согласия. После этого корреспонденты The Washington Post, CNN, New York Times, Voice of America и других изданий не смогли войти в учетные записи.
Десятки журналистов ведущих американских СМИ столкнулись с блокировкой своих аккаунтов в Twitter. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
С ограничениями столкнулись журналисты WP, CNN, New York Times, Voice of America и других изданий. Газета предполагает, что данные меры связаны с решением соцсети о запрете сообщать о местонахождении человека без его согласия.
Генеральный директор Twitter Илон Маск недавно заблокировал аккаунт @elonjet, который создал в 2020 году 19-летний Джек Суини, преданный фанат бизнесмена.
Аккаунт отслеживал передвижение частного самолета миллиардера в режиме реального времени, Маск посчитал это угрозой своей безопасности. Каждый из заблокированных журналистов мог освещать историю с блокировкой аккаунта Джека Суини, пишет WP.
Аккаунты журналистов в Twitter: кого заблокировали?
Репортер The Washington Post Дрю Харвелл, работающий в направлении цифровых технологий, 15 декабря не смог войти в учетную запись и написать твит. Автор онлайн-платформы Substack Аарон Рупар с почти 800 тыс. подписчиков в Тwitter также остался без доступа к профилю.
Примерно в то же время заблокировали репортера The New York Times по технологиям Райанa Макa. 14 декабря он опубликовал статью о приостановке аккаунтов в Тwitter, которые использовали общедоступные данные для отслеживания местонахождения частного самолета Маска.
Репортер CNN Дони О'Салливан был забанен после публикации твита о заявлении Маска о том, что "сумасшедший преследователь" преследовал его сына в Лос-Анджелесе. Мэтт Биндер, репортер Mashable, писал в Тwitter о блокировке аккаунта О'Салливана и тоже получил бан.
Вечером 15 декабря в соцсеть не смогли войти независимый журналист Тони Уэбстера, ведущий MSNBC Кейт Олберманн, репортер Intercept Мики Ли и главный национальный корреспондент "Голоса Америки" Стив Херман.
Представитель New York Times Чарли Стадлендер в общении с WP назвал действия руководства соцсети "сомнительными и неудачными".
"Ни газета, ни Райан Мак не получили никаких объяснений, почему это произошло. Мы надеемся, что все учетные записи журналистов восстановят. Twitter должна предоставить нормальное объяснение, почему это произошло", — заявил он.
По словам двух бывших сотрудников, которые общались с действующими работниками Twitter, за блокировку учетных записей журналистов могла отвечать Элла Ирвин, глава отдела доверия и безопасности компании.
"Она выполняла многие приказы Маска после покупки компании в конце октября", — отметили собеседники издания.
Блокировка аккаунтов журналистов в Twitter: позиция Маска
Илон Маск заявил, что к журналистам применяются те же правила доксинга (поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия, — ред.), что и к остальным.
"Критиковать меня 24 часа в сутки — совершенно нормально, а фиксировать мое местоположение в реальном времени и подвергать опасности мою семью — нет", — отметило агентство Reuters.
Американский бизнесмен объявил о появлении в Twitter новой опции, которая покажет причину и срок блокировки аккаунта.
В Twitter также рассказали про обновление политики безопасности. Соцсеть будет удалять твиты, где указано местоположение людей в реальном времени. Компания объяснила это тем, что такие данные влекут за собой риск физического насилия в отношении конкретной персоны.
Журнал Forbes отметил, что кроме аккаунтов, которые "следили" за Илоном Маском, заблокированы и другие профили, где выкладывали данные самолетов главы Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса и ряда российских олигархов.
Напомним, что британская газета The Guardian 13 декабря спрогнозировала пользовательские потери Twitter. После 2 лет из соцсети могут уйти около 32,7 миллиона человек, десятая часть аудитории.
Фокус ранее писал о решении музыканта Элтона Джона уйти из Twitter. Соцсеть, по его словам, занимается бесконтрольным распространением дезинформации.
После покупки Twitter Илоном Маском за 44 миллиарда долларов в соцсети исчез аккаунт его бывшей девушки Эмбер Херд.