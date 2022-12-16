Нова цензура у Twitter: соцмережа заблокувала акаунти журналістів провідних американських ЗМІ

Гендиректор соцмережі Ілон Маск заборонив відстежувати місцезнаходження людини без її згоди. Після цього кореспонденти Washington Post, CNN, New York Times, Voice of America та інших видань не змогли увійти в облікові записи.

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Десятки журналістів провідних американських ЗМІ зіткнулися з блокуванням своїх акаунтів у Twitter. Про це повідомила газета The Washington Post (WP).

Із обмеженнями зіткнулися журналісти WP, CNN, New York Times, Voice of America й інших видань. Газета припускає, що ці заходи пов'язані з рішенням соцмережі про заборону повідомляти про місцезнаходження людини без її згоди.

Генеральний директор Twitter Ілон Маск нещодавно заблокував обліковий запис @elonjet, який створив у 2020 році 19-річний Джек Свіні, відданий фанат бізнесмена.

Обліковий запис відстежував пересування приватного літака мільярдера в режимі реального часу, Маск вважав це загрозою своїй безпеці. Кожен із заблокованих журналістів міг висвітлювати історію з блокуванням акаунту Джека Свіні, пише WP.

Аккаунти журналістів у Twitter: кого заблокували?

Репортер The Washington Post Дрю Гарвел, який працює в напрямку цифрових технологій, 15 грудня не зміг увійти до облікового запису та написати твіт. Автор онлайн-платформи Substack Аарон Рупар із майже 800 тис. підписників у Twitter також залишився без доступу до профілю.

Приблизно в той же час заблокували репортера The New York Times про технології Раяна Мака. 14 грудня він опублікував статтю про призупинення облікових записів у Twitter, які використовували загальнодоступні дані для відстеження місцезнаходження приватного літака Маска.

Репортер CNN Доні О'Салліван був забанений після публікації твіту про заяву Маска про те, що "божевільний переслідувач" переслідував його сина в Лос-Анджелесі. Метт Біндер, репортер Mashable, писав у Twitter про блокування облікового запису О'Саллівана й теж отримав бан.

[ + – ] Ілон Маск заявив, що до журналістів застосовуються ті ж самі правила доксингу, що й до інших Фото: The New York Times

Увечері 15 грудня в соцмережу не змогли увійти незалежний журналіст Тоні Вебстер, ведуча MSNBC Кейт Олберманн, репортер Intercept Мікі Лі та головний національний кореспондент "Голосу Америки" Стів Герман.

Представник New York Times Чарлі Стадлендер у спілкуванні з WP назвав дії керівництва соцмережі "сумнівними та невдалими".

"Ні газета, ні Раян Мак не отримали жодних пояснень, чому це сталося. Ми сподіваємося, що всі облікові записи журналістів відновлять. Twitter має надати нормальне пояснення, чому це сталося", — заявив він.

За словами двох колишніх співробітників, які спілкувалися з теперішніми працівниками Twitter, за блокування облікових записів журналістів могла відповідати Елла Ірвін, голова відділу довіри та безпеки компанії.

"Вона виконувала багато наказів Маска після покупки компанії наприкінці жовтня", — зазначили співрозмовники видання.

Блокування облікових записів журналістів у Twitter: позиція Маска

Ілон Маск заявив, що до журналістів застосовуються ті ж самі правила доксингу (пошуку та публікації персональної чи конфіденційної інформації про людину без її згоди, — ред.), що й до інших.

"Критикувати мене 24 години на добу — абсолютно нормально, а фіксувати моє місце розташування в реальному часі та наражати на небезпеку мою родину — ні", — зазначило агентство Reuters.

Американський бізнесмен оголосив про появу в Twitter нової опції, яка покаже причину й термін блокування облікового запису.

У Twitter також розповіли про оновлення безпекової політики. Соцмережа видалятиме твіти, де вказано місцезнаходження людей у реальному часі. Компанія пояснила це тим, що такі дані спричиняють ризик фізичного насильства щодо конкретної персони.

Журнал Forbes зазначив, що, крім акаунтів, які "стежили" за Ілоном Маском, заблоковані й інші профілі, де викладали дані літаків глави Amazon Джеффа Безоса, засновника Microsoft Білла Гейтса та низки російських олігархів.

Нагадаємо, що британська газета The Guardian 13 грудня спрогнозувала користувальницькі втрати Twitter. Після 2 років із соцмережі можуть піти близько 32,7 мільйона людей, десята частина аудиторії.

Фокус раніше писав про рішення музиканта Елтона Джона піти з Twitter. Соцмережа, за його словами, займається безконтрольним розповсюдженням дезінформації.

Після покупки Twitter Ілоном Маском за 44 мільярди доларів у соцмережі зник аккаунт його колишньої дівчини Ембер Герд.