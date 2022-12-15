Ілон Маск показав відео сталкера, який переслідував його із сином

Невідомий чоловік у балаклаві переслідував машину Маска, а потім перегородив їй шлях і піднявся на капот.

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"Хтось упізнає цю людину чи машину?" — Ілон Маск опублікував відео зі сталкером, який переслідував його машину, в якій він їхав із сином X, перегородив їй шлях і заліз на капот. Ілон Маск припускає, що це власник облікового запису у Twitter, який відстежував пересування його приватного літака та який він забанив із міркувань безпеки. Про це пише Daily Mail.

Ілон Маск опублікував відео можливого переслідувача, щоб знайти його. Чоловік у балаклаві, що закрила більшу частину обличчя, їхав на білій Hyundai.

[ + – ] Ілон Маск опублікував відео переслідувача

На відео видно, як за машиною генерального директора Twitter, у якій він їхав зі своїм дворічним сином X Æ A-Xii увечері Лос-Анджелесом, мчить інша машина зі сталкером. Він закрив обличчя та вдяг капюшон, щоб залишитися невпізнаним, і знімав Маска на телефон.

На відео, яке, як вважають, зняв водій Маска, потрапили номерні знаки машини переслідувача, потім сталася коротка суперечка, і водій сказав: "Зрозумів".

Підписник Маска запитав, чи це був чоловік, який стрибнув на капот автомобіля, мільярдер відповів: "Так".

[ + – ] Ілон Маск підтвердив, що ця людина переслідувала його та застрибнула на капот його авто Фото: Скриншот

Генеральний директор Twitter раніше заявляв, що онлайн-акаунт, який відслідковує рух його приватного літака, становить загрозу його безпеці, та забанив його. Тепер він підозрює, що власник забаненного облікового запису @elonjet Джек Свіні перейшов до рішучіших дій.

Свіні публікував усі дані про перельоти Маска з підписами на кшталт: "Ось куди летить цей м*дак".

Джек Свіні завів свій обліковий запис у 2020 році, коли йому було 19 років. Тоді він був відданим фанатом Маска та хотів знати про нього все. Але мільярдер вважав, що це небезпечно, і у 2021 році запропонував 20-річному Свіні 5000 доларів за закриття облікового запису. Той відмовився, але повідомив, що готовий закрити @elonjet за 50 000 доларів і Tesla. Ці двоє не дійшли згоди.

Незважаючи на свою неприязнь до @elonjet, минулого місяця Маск написав у Twitter, що він настільки поважає свободу слова, що дозволив акаунту залишатися активним.

"Моя прихильність до свободи слова поширюється навіть на те, щоб не блокувати обліковий запис, який стежить за моїм літаком, хоча це прямий ризик для особистої безпеки", — написав Маск, утім, подавши до суду на Свіні.

У жовтні, коли Маск купував Twitter, Свіні написав, що Маск буде лицеміром, якщо заблокує його обліковий запис.

"Особисто я думаю, що він цього не зробить, тому що тоді про це будуть усі новини, і його назвуть лицеміром", — сказав він тоді Washington Post. Але, зрештою, саме це й сталося, і протистояння Маска та його вже колишнього фаната вийшло на новий рівень.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск показав нові фото свого сина X A-Xii від співачки Граймс. Він зводив малюка до штаб-квартири Twitter у Сан-Франциско.