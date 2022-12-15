Илон Маск показал видео сталкера, который преследовал его с сыном

Неизвестный мужчина в балаклаве преследовал машину Маска, а потом преградил ей путь и взобрался на капот.

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"Кто-нибудь узнает этого человека или машину?", — Илон Маск опубликовал видео со сталкером, который преследовал его машину, в которой он ехал с сыном X, преградил ей путь и забрался на капот. Илон Маск предполагает, что это владелец аккаунта в Twitter, который отслеживал передвижения его частного самолета и который он забанил из соображений безопасности. Об этом пишет Daily Mail.

Илон Маск опубликовал видео предполагаемого преследователя, чтобы найти его. Мужчина в балаклаве, закрывшей большую часть лица, ехал на белом Hyundai.

[ + – ] Илон Маск опубликовал видео преследователя

На видео видно, как за машиной генерального директора Twitter, в которой он ехал со своим двухлетним сыном X Æ A-Xii вечером по Лос-Анджелесу, мчится другая машина со сталкером. Он закрыл лицо и надел капюшон, чтобы остаться неузнанным и снимал Маска на телефон.

Видео, которое, как полагают, было снято водителем Маска, на него попали номерные знаки машины преследователя, потом произошла короткая перепалка и водитель сказал: "Понял".

Подписчик Маска спросил, был ли это человек, который прыгнул на капот автомобиля, миллиардер ответил: "Да".

[ + – ] Илон Маск подтвердил, что этот человек преследовал его и запрыгнул на капот его авто Фото: Скриншот

Генеральный директор Twitter ранее заявлял, что онлайн-аккаунт, который отслеживает движение его частного самолета, представляет угрозу его безопасности и забанил его. Теперь он подозревает, что владелец забаненного аккаунта @elonjet Джек Суини перешел к более решительным действиям.

Суини публиковал все данные о перелетах Маска с подписями вроде: "вот куда летит этот м*дак".

Джек Суини завел свой аккаунт в 2020 году, когда ему было 19 лет. Тогда он был преданным фанатом Маска и хотел знать о нем все. Но миллиардер посчитал, что это небезопасно и в 2021 году предложил 20-летнему Суини 5000 долларов за закрытие аккаунта. Тот отказался, но сообщил, что готов закрыть @elonjet за 50 000 долларов и Tesla. Эти двое не пришли к соглашению.

Несмотря на свою неприязнь к @elonjet, в прошлом месяце Маск написал в Twitter, что он настолько уважает свободу слова, что разрешил аккаунту оставаться активным.

"Моя приверженность свободе слова распространяется даже на то, чтобы не блокировать учетную запись, следящую за моим самолетом, хотя это прямой риск для личной безопасности", — написал Маск, впрочем, подав в суд на Суини.

В октябре, когда Маск покупал Twitter, Суини написал, что Маск будет лицемером, если заблокирует его аккаунт.

"Лично я думаю, что он этого не сделает, потому что тогда об этом будут все новости, и его назовут лицемером", — сказал он тогда Washington Post. Но, в итоге, именно это и произошло, и противостояние Маска и его уже бывшего фаната вышло на новый уровень.

Напомним, ранее Илон Маск показал новые фото своего сына X Æ A-Xii от певицы Граймс. Он сводил малыша в штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско.