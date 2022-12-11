Елтон Джон пішов з Twitter і проігнорував Ілона Маска

Багато знаменитостей почали віддалятися з Twitter через скандали навколо Ілона Маска та нову політику соціальної мережі.

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75-річний британський музикант Елтон Джон пішов із Twitter. На своїй сторінці у соціальній мережі знаменитість написав, що вважає неприйнятним безконтрольне поширення інформації.

"Все своє життя я намагався використати музику, щоб об'єднувати людей. І все ж таки мені сумно бачити, як зараз дезінформація використовується для поділу нашого світу. Я вирішив більше не користуватися Twitter, враховуючи нещодавню зміну їхньої політики, яка дозволить безперешкодно поширювати дезінформацію", — написав в останньому твіті Джон.

Американського мільярдера Ілона Маска торкнулося те, що легенда світової музики публічно відмовилася від його соцмережі, і він спробував розібратися в ситуації. Проте легендарний музикант проігнорував бізнесмена.

"Мені подобається ваша музика. Сподіваюся, ви повернетеся. Чи є якась дезінформація, яка вас особливо непокоїть?", — написав Маск.

Нагадаємо, аккаунт колишньої дівчини Ілона Маска — Ембер Герд зник за кілька днів після того, як Ілон Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів.

Також Фокус писав, що зірка серіалу "Всі жінки — відьми" Алісса Мілано відмовилася від своєї Tesla Model X на знак протесту. Голлівудська актриса змінила електрокар на новий Volkswagen ID.4.