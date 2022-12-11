Элтон Джон удалился из Twitter и проигнорировал Илона Маска

Многие знаменитости начали удаляться из Twitter из-за скандалов вокруг Илона Маска и новой политики социальной сети.

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75-летний британский музыкант Элтон Джон ушел из Twitter. На своей странице в социальной сети знаменитость написал, что считает неприемлемым бесконтрольное распространение информации.

"Всю свою жизнь я пытался использовать музыку, чтобы объединять людей. И все же мне грустно видеть, как сейчас дезинформация используется для разделения нашего мира. Я решил больше не пользоваться Twitter, учитывая недавнее изменение их политики, которое позволит беспрепятственно распространять дезинформацию.", — написал в последнем твите Джон.

Американского миллиардера Илона Маска затронуло то, что легенда мировой музыки публично отказалась от его соцсети, и он попытался разобраться в ситуации. Однако легендарный музыкант проигнорировал бизнесмена.

"Мне нравится ваша музыка. Надеюсь, вы вернетесь. Есть ли какая-то дезинформация, которая вас особенно беспокоит?", — написал Маск.

Напомним, аккаунт бывшей девушки Илона Маска — Эмбер Херд исчез через несколько дней после того, как Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

Также Фокус писал, что звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано отказалась от своей Tesla Model X в знак протеста. Голливудская актриса поменяла электрокар на новый Volkswagen ID.4.