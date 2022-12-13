"Вперше в історії": Ілон Маск втратить понад 30 мільйонів користувачів Twitter, – The Guardian

На думку аналітиків, причиною скорочення аудиторії соціальної мережі Twitter стане хаотичний стиль управління мільярдера.

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Протягом наступних двох років американська компанія Twitter може втратити 32,7 мільйона користувачів, що є майже десятою частиною всієї аудиторії соціальної мережі. Про це повідомляє The Guardian.

Наразі кількість активних користувачів Twitter становить приблизно 368,4 мільйона осіб. Однак не всім користувачам припали до смаку зміни, внесені новим власником Ілоном Маском.

За даними аналітичної компанії Insider Intelligence, відтік людей із соціальної мережі викликаний хаосом в управлінні компанією. Аналітики вважають, що ця ситуація склалася через звільнення Маском великої кількості співробітників. Працівників платформи, що залишилися, недостатньо для того, щоб проводити якісну модерацію та технічне обслуговування.

"Це перший в історії випадок, коли ми прогнозуємо падіння числа користувачів Twitter у всьому світі", — заявили в Insider Intelligence.

Нагадаємо, що внаслідок масових звільнень співробітників Twitter безробітними стали приблизно 3700 людей. Скорочення торкнулося четвертої частини відділу, що відповідає за модерацію та боротьбу з дезінформацією.

Фокус також повідомляв, що британський музикант Елтон Джон пішов із Twitter. Своє рішення він аргументував тим, що у соціальній мережі почала безконтрольно поширюватися дезінформація.

Раніше у Європейському Союзі попередили Ілона Маска, що Twitter може бути заблокований на території ЄС або оштрафований за недотримання правил Союзу щодо модерації контенту.

Ще ми писали про те, що соціальна мережа Twitter намагалася приховати публікації з компроматом на сина президента США Джо Байдена, який нібито тиснув на владу України.