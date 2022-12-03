Ілон Маск проти цензури: з'ясувалося, як Twitter приховував правду про Україну заради Байдена

Співробітники Twitter розкрили, як на вимогу демократів видаляли посилання на викриття про Гантера Байдена та присвячені йому пости.

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Соціальна мережа Twitter намагалася приховати публікації з компроматом на Гантера Байдена, сина президента США Джо Байдена, який нібито чинив тиск на владу України. Американський журналіст Метт Тайббі написав про це, посилаючись на внутрішні документи компанії.

Twitter задумувався як інструмент для вільного спілкування в Інтернеті, але згодом розробникам довелося додавати до системи різні бар'єри та засоби контролю. Спочатку адміністратори використовували їх для боротьби зі спамом та фінансовими шахраями, а потім все частіше використовували для цензури на прохання політиків. До 2020 року вимоги про видалення публікацій стали рутиною — їх надсилали як адміністрація президента Дональда Трампа, так і представники його наступника Джо Байдена. Наприклад, в одному з листів співробітник Twitter надіслав колезі посилання на публікації "від команди Байдена".

Метт Тайббі з'ясував, що адміністратори соцмережі за розпорядженням будь-якої з американських партій могли видалити твіти будь-яких користувачів, включаючи знаменитостей. Однак тоді і зараз більшість співробітників Twitter є прихильниками демократів, тому ця політична сила мала набагато більше можливостей для цензурування, ніж республіканці.

У жовтні 2020 року газета New York Post опублікувала статтю, що базується на даних, отриманих з ноутбука Гантера Байдена, залишеного в ремонті. У ній йдеться про те, як Гантер Байден, як член ради директорів української енергокомпанії Burisma, познайомив свого батька з топменеджером цієї організації Вадимом Пожарським. Через рік Джо Байден чинив тиск на владу України, щоб ті припинили розслідування щодо Burisma та звільнили генерального прокурора Віктора Шокіна. Крім того, New York Post знайшла у ноутбуці фото та відео з ноутбука, на яких Байден-молодший займається сексом та вживає наркотики.

За даними Тайббі, Twitter доклав величезних зусиль, щоб приховати цю історію, видаляючи посилання на публікацію і попереджаючи про "небезпечність" контенту. Розробники навіть заблокували відправку посилань у особистих повідомленнях, що застосовується дуже рідко, наприклад, для матеріалів із дитячою порнографією. Виконавча директорка із громадської політики Керолайн Стром заявила, ніби такі заходи вжили через порушення політики Twitter щодо матеріалів, отриманих внаслідок злому.

За словами одного з колишніх співробітників, рішення про цензурування ухвалили на найвищому рівні компанії, але без відома генерального директора Twitter Джека Дорсі. Ключову роль у змові зіграв колишній голова юридичного відділу Віджая Гадде.

Команда Дональда Трампа обурилася такими діями Twitter, речника Білого дому Кейлі Макінані навіть заблокували в соцмережі за твіт, присвячений скандалу з Байденом. У відповідь співробітник передвиборного штабу Трампа Майка Хана відправив компанії гнівний лист, у якому попросив керівництво: "Хоч би на 20 днів вдаєте, що вам не байдуже".

Примітно, що Метт Тайб'ї оприлюднив викриття про Twitter у соціальній мережі, і його не поспішають видаляти. Новий власник компанії Ілон Маск навіть зробив репост і висловив своє схвалення.

2020 року стало відомо, що в Україні закрили кримінальну справу проти Джо Байдена про втручання в роботу державного діяча, яку відкрили за заявою Віктора Шокіна. Колишній генпрокурор наполягав, що його звільнили з посади через тиск Байдена в обмін на надання Україні державної допомоги від США.

Нещодавно Ілон Маск купив Twitter і відразу влаштував масштабні зміни. Зокрема, мільярдер пообіцяв знайти нового гендиректора для компанії.