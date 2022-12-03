Илон Маск против цензуры: выяснилось, как Twitter скрывал правду об Украине ради Байдена

Сотрудники Twitter раскрыли, как по требованию демократов удаляли ссылки на разоблачение о Хантере Байдене и посвященные ему посты.

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Социальная сеть Twitter пыталась скрыть публикации с компроматом на Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, который якобы оказывал давление на власти Украины. Американский журналист Мэтт Тайбби написал об этом, ссылаясь на внутренние документы компании.

Twitter задумывался как инструмент для свободного общения в Интернете, но со временем разработчикам пришлось добавлять в систему различные барьеры и средства контроля. Поначалу администраторы использовали их для борьбы со спамом и финансовыми мошенниками, а потом все чаще использовали для цензуры по просьбе политиков. К 2020 году требования об удалении публикаций стали рутиной — их присылали как администрация президента Дональда Трампа, так и представители его приемника Джо Байдена. К примеру, в одном из писем сотрудник Twitter отправил коллеге ссылки на публикации "от команды Байдена".

Мэтт Тайбби выяснил, что администраторы соцсети по распоряжению любой из американских партий могли удалить твиты любых пользователей, включая знаменитостей. Однако тогда и сейчас большинство сотрудников Twitter являются сторонниками демократов, поэтому у этой политической силы было намного больше возможностей для цензурирования, чем у республиканцев.

В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала статью, основанную на данных, полученных из ноутбука Хантера Байдена, оставленного в ремонте. В ней идет речь о том, как Хантер Байден, будучи членом совета директоров украинской энергокомпании Burisma, познакомил своего отца с топ-менеджером этой организации Вадимом Пожарским. Через год Джо Байден оказал давление на власти Украины, чтобы те прекратили расследование в отношении Burisma и уволили генерального прокурора Виктора Шокина. Кроме того, New York Post нашла в ноутбуке фото и видео с ноутбука, на которых Байден-младший занимается сексом и употребляет наркотики.

По данным Тайбби, Twitter приложил огромные усилия, чтобы скрыть эту историю, удаляя ссылки на публикацию и предупреждая о "небезопасности" контента. Разработчики даже заблокировали отправку ссылок в личных сообщениях, что применяется очень редко, например, для материалов с детской порнографией. Исполнительный директор по общественной политике Кэролайн Стром заявила, будто такие меры приняли из-за нарушения политики Twitter в отношении материалов, полученных в результате взлома.

По словам одного из бывших сотрудников, решение о цензурировании приняли на самом высоком уровне компании, но без ведома генерального директора Twitter Джека Дорси. Ключевую роль в сговоре сыграл бывший глава юридического отдела Виджая Гадде.

Команда Дональда Трампа возмутилась такими действиями Twitter, пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани даже заблокировали в соцсети за твит, посвященный скандалу с Байденом. В ответ сотрудник предвыборного штаба Трампа Майка Хана отправил компании гневное письмо, в котором попросил руководство: "Хотя бы на 20 дней притворитесь, что вам не все равно".

Примечательно, что Мэтт Тайбьи обнародовал разоблачение о Twitter в самой социальной сети, и его не спешат удалять. Новый владелец компании Илон Маск даже сделал репост и выразил свое одобрение.

В 2020 году стало известно, что в Украине закрыли уголовное дело против Джо Байдена о вмешательстве в работу государственного деятеля, которое открыли по заявлению Виктора Шокина. Бывший генпрокурор настаивал, что его уволили с должность из-за давления со стороны Байдена в обмен на предоставление Украине государственной помощи от США.

Недавно Илон Маск купил Twitter и сразу же устроил масштабные перемены. В частности, миллиардер пообещал найти нового гендиректора для компании.