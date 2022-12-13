"Впервые в истории": Илон Маск потеряет более 30 миллионов пользователей Twitter, – The Guardian

По мнению аналитиков, причиной сокращения аудитории социальной сети Twitter станет хаотичный стиль управления миллиардера.

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В течение следующих двух лет американская компания Twitter может потерять 32,7 миллиона пользователи, что является почти десятой частью всей аудитории социальной сети. Об этом сообщает The Guardian

В издании отмечают, что на данный момент количество активных пользователей Twitter составляет примерно 368,4 миллиона человек. Однако не всем юзерам пришлись по вкусу изменения, внесенные новым владельцем Илоном Маском.

По данным аналитической компании Insider Intelligence, отток людей из социальной сети вызван хаосом в управлении компанией. Аналитики считают, что данная ситуация сложилась из-за увольнения Маском большого количества сотрудников. Оставшихся работников платформы недостаточно для того, чтобы проводить качественную модерацию и техническое обслуживание.

"Это первый в истории случай, когда мы прогнозируем падение числа пользователей Twitter по всему миру", — заявили в Insider Intelligence.

Напомним, что в результате массовых увольнений сотрудников Twitter безработными стали примерно 3700 людей. Сокращение коснулось четвертой части отдела, отвечающего за модерацию и борьбу с дезинформацией.

Фокус также сообщал, что британский музыкант Элтон Джон ушел из Twitter. Свое решение он аргументировал тем, что в социальной сети начала бесконтрольно распространяться дезинформация.

Ранее в Европейском союзе предупредили Илона Маска, что Twitter может быть заблокирован на территории ЕС или оштрафован за несоблюдение правил Союза о модерации контента.

Еще мы писали о том, что социальная сеть Twitter пыталась скрыть публикации с компроматом на сына президента США Джо Байдена, который якобы оказывал давление на власти Украины.