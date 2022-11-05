Илон Маск объяснил массовое увольнение сотрудников Twitter

Уволенным сотрудникам будут выплачивать выходное пособие в течение трех месяцев, что в два раза больше, чем требует закон.

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51-летний американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил массовые увольнения в Twitter.

В своей соцсети он выложил твит, в котором оправдался за глобальные изменения в компании.

"О сокращении штата Twitter, к сожалению, нет выбора, когда компания теряет более 4 миллионов долларов в день. Всем уволившимся было предложено 3 месяца выходного пособия, что на 50% больше, чем требуется законом", — написал владелец Twitter.

Перед этим Маск анонсировал платную услугу "синей галочки", верифицирующую подлинность аккаунта. В большинстве своем их дают известным людям, на которых часто создают фейковые страницы в соцсетях. Владелец Tesla и SpaseX отметил, что в месяц нужно будет платить 20 долларов (около 800 грн), чтобы у имени человека красовалась официальная отметка.

Впрочем, после поднятия волны хейта в соцсети и прямого недовольства известного писателя Стивена Кинга, позиция Маска быстро изменилась. Он начал торговаться и опустил цену до 8 долларов.

[ + – ] Илон Маск объяснил массовые увольнения в Twitter

Напомним, после покупки известной соцсети Илон Маск заблокировал там свою бывшую девушку, актрису Эмбер Херд.

Также Фокус писал о праздновании Хэллоуина 2022 Илоном Маском и его семьей.