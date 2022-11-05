Ілон Маск пояснив масове звільнення співробітників Twitter

Звільненим співробітникам виплачуватимуть вихідну допомогу впродовж трьох місяців, що у два рази більше, ніж вимагає закон.

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51-річний американський підприємець та мільярдер Ілон Маск пояснив масові звільнення у Twitter.

У своїй соцмережі він виклав твіт, у якому виправдався за глобальні зміни в компанії.

"Щодо скорочення штату Twitter, на жаль, немає вибору, коли компанія втрачає понад 4 мільйони доларів на день. Усім, хто звільнився, було запропоновано 3 місяці вихідної допомоги, що на 50% більше, ніж вимагається законом", — написав власник Twitter.

Перед цим Маск анонсував платну послугу "синьої галочки", що верифікує справжність акаунту. Здебільшого їх дають відомим людям, на яких часто створюють фейкові сторінки у соцмереж. Власник Tesla та SpaseX зазначив, що в місяць потрібно буде платити 20 доларів (близько 800 грн), аби біля імені людини красувалася офіційна позначка.

Втім, після підняття хвилі хейту у соцмережі та прямого невдоволення відомого письменника Стівена Кінга позиція Маска швидко змінилася. Він почав "торгуватися" та опустив ціну до 8 доларів.

[ + – ] Ілон Маск пояснив масові звільнення у Twitter

Нагадаємо, після купівлі відомої соцмережі Ілон Маск заблокував там свою колишню, акторку Ембер Герд.

Також Фокус писав про святкування Геловіну 2022 Ілоном Маском та його родиною.