За несоблюдения правил: Илона Маска предупредили о блокировании Twitter в Евросоюзе, — FT

Платформа должна создать четкие критерии, по которым тот или иной пользователь может быть заблокирован, а также отказаться от агрессивного преследования дезинформации.

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Европейский союз предупредил владельца Twitter американского миллиардера Илона Маска о том, что платформа может быть заблокирована на территории ЕС или оштрафована на 6% от глобального оборота. Такие меры будут применены в случае, если Маск откажется соблюдать правила Евросоюза о модернизации контента, сообщает издание The Financial Times.

По данным источников издания, такое предупреждение Маск получил в ходе видеовстречи, которая состоялась 30 ноября с еврокомиссаром Тьерри Бретоном, отвечающим за реализацию цифровых законов ЕС. Во время встречи чиновник указал на необходимость следовать предписаниям и нормативам Евросоюза.

В частности в них сказано, что соцсеть должна создать четкие критерии, по которым тот или иной пользователь может быть заблокирован, отказаться от произвольного восстановления заблокированных пользователей и агрессивного преследования дезинформации. Кроме того Маск должен будет согласиться на обширный независимый аудит к лету 2023 года.

При этом один из источников издания отметил, что ранее Маск неоднократно называл закон Евросоюза о модернизации контента очень разумным и выступал за его применение не только в рамках ЕС, но и во всем мире.

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск провел беседу с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, чтобы устранить недопонимания относительно возможного удаления Twitter из App Store. В итоге Маск сообщил, что Apple не собирается удалять приложение Twitter из магазина.

Илон Маск 20 ноября сообщил, что разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети после проведенного онлайн-голосования. Из почти 15 млн человек 51,8% проголосовали за это решение.