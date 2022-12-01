За недотримання правил: Ілона Маска попередили про блокування Twitter у Євросоюзі, — FT

Платформа повинна створити чіткі критерії, за якими той чи інший користувач може бути заблокований, а також відмовитись від агресивного переслідування дезінформації.

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Європейський союз попередив власника Twitter американського мільярдера Ілона Маска про те, що платформу можна заблокувати на території ЄС або оштрафувати на 6% від глобального обігу. Таких заходів буде вжито в разі, якщо Маск відмовиться дотримуватися правил Євросоюзу щодо модернізації контенту, повідомляє видання The Financial Times.

За даними джерел видання, таке попередження Маск отримав у процесі відеозустрічі, яка відбулася 30 листопада з єврокомісаром Тьєррі Бретоном, який відповідає за реалізацію цифрових законів ЄС. Під час зустрічі урядовець вказав на необхідність дотримуватися приписів і нормативів Євросоюзу.

Зокрема в них сказано, що соцмережа має створити чіткі критерії, за якими той чи інший користувач може бути заблокований, відмовитися від довільного відновлення заблокованих користувачів та агресивного переслідування дезінформації. Крім того, Маск повинен буде погодитися на великий незалежний аудит до літа 2023 року.

Водночас одне з джерел видання наголосило, що раніше Маск неодноразово називав закон Євросоюзу про модернізацію контенту дуже розумним і виступав за його застосування не лише в межах ЄС, а й у всьому світі.

Нагадаємо, американський бізнесмен Ілон Маск провів розмову з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком, щоб усунути непорозуміння щодо можливого видалення Twitter з App Store. Зрештою Маск повідомив, що Apple не збирається видаляти додаток Twitter із магазину.

Ілон Маск 20 листопада повідомив, що розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа у соціальній мережі після проведеного онлайн-голосування. З майже 15 млн осіб 51,8% проголосували за це рішення.