Видалення Twitter із App Store: Ілон Маск заявив про вирішення питання з компанією Apple

Власник компанії Twitter Ілон Маск провів зустріч із головою Apple Тімом Куком, щоб обговорити подальшу долю додатка в App Store.

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Американський підприємець Ілон Маск відвідав штаб-квартиру американської корпорації Apple та провів розмову з генеральним директором компанії Тімом Куком. Глава Apple запевнив мільярдера, що не збирається видаляти додаток Twitter із магазину App Store, про що пише Маск на своїй сторінці у соціальній мережі.

"Серед іншого ми розібралися з непорозумінням щодо можливого видалення Twitter з App Store. Тім ясно дав зрозуміти, що Apple ніколи не розглядала таку можливість", — заявив американський бізнесмен.

Декількома днями раніше Ілон Маск також стверджував, що представники Apple погрожували йому видаленням додатку Twitter зі свого магазину. За словами підприємця, у компанії не назвали причини цього рішення. Маск також звинувачував корпорацію у "ненависті до свободи слова" через скорочення кількості реклами Apple у соціальній мережі бізнесмена.

Він також запитував у своїх передплатників, чи повинні Apple відзвітувати перед користувачами про застосування цензури. Більше 80% аудиторії Маска відзначили, що воліли б знати про подібні випадки.

Нагадаємо, що Ілон Маск розблокував аккаунт колишнього американського президента Дональда Трампа. Напередодні він опублікував відповідне голосування на своїй сторінці у Twitter.

Ще Фокус писав про те, що Ілон Маск вигадав нову систему верифікації у Twitter. Мільярдер вирішив, що тепер акаунти компаній будуть позначені золотими "галочками", урядові організації — сірими, а приватні сторінки — синіми.

Раніше Ілон Маск також заявляв про намір знайти нового генерального директора для соціальної мережі Twitter. Ця заява прозвучала на тлі занепокоєння інвесторів Tesla через зайнятість Маска справами новопридбаної соціальної мережі Twitter.