Різнокольорові галочки: Ілон Маск заявив про нову систему верифікації у Twitter

За словами бізнесмена, тепер акаунти компаній будуть позначені золотими "галочками", урядові організації — сірими, а для сторінок приватних осіб залишать синій колір значків.

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Американський мільярдер Ілон Маск, який став власником платформи Twitter, заявив про впровадження різнокольорових "галочок" для верифікації облікових записів соцмережі. За його словами, з 2 грудня цього року Twitter планує запустити оновлену програму Verified, яка розставить символи різного кольору для різних категорій користувачів.

"Золота галочка для компаній, сіра — для уряду, синя — для приватних осіб (знаменитостей чи ні)", — написав Маск у своєму Twitter, водночас додавши, що всі верифіковані акаунти проходитимуть ручну автентифікацію перед активацією перевірки.

Журналісти видання Engadget зазначили, що Маск уперше розкрив, якими будуть кольори для різних типів акаунтів, але поки незрозуміло чи всі верифіковані користувачі, враховуючи урядові та промислові організації, платитимуть по 8 доларів на місяць чи ні.

Водночас, Маск уточнив, що приватні особи можуть мати вторинний крихітний логотип, який показуватиме їх приналежність до будь-якої організації, якщо вони верифіковані цією організацією. Однак у всіх приватних користувачів буде синя галочка незалежно від знаменитості суб'єкта, оскільки, за словами бізнесмена, поняття "знаменитості" надто суб'єктивне.

Маск бореться із фейковими обліковими записами

Ймовірно Ілон Маск знайшов вихід із ситуації, коли Twitter зіткнувся з проблемою реєстрації численних фейкових акаунтів, яка виникла після впровадження платної підписки Twitter Blue, що стала доступною лише за 8 доларів. І хоча бізнесмен обіцяв банити всіх, хто намагається зловжити "синьою галочкою", їх доступність спровокувала справжній хаос у соцмережі.

Так, нещодавно один користувач Twitter зареєстрував фейковий обліковий запис, видавши його за сторінку фармацевтичного гіганта та виробника інсуліну Eli Lilly. Невідомий опублікував на цій сторінці твіт, у якому йшлося про те, що інсулін роздаватимуть безкоштовно. Інший наслідувач пішов ще далі. Він вибачився за помилку, заявивши, що інсулін тепер коштуватиме 400 доларів.

Зрештою твіти набрали мільйони переглядів, на що одразу відреагував ринок — акції компанії миттєво обвалилися, що призвело до фінансових втрат компанії на суму понад 16 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска SpaceX подала позов на українську IT-компанію "Старлінк". Американська компанія вимагає достроково припинити реєстрацію українського бренду через те, що його назва співзвучна з назвою дочірньої компанії SpaceX — Starlink.