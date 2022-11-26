Разноцветные галочки: Илон Маск заявил о новой системе верификации в Twitter

По словам бизнесмена, теперь аккаунты компаний будут помечены золотыми "галочками", правительственные организации — серыми, а для страниц частных лиц оставят синий цвет значков.

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Американский миллиардер Илон Маск, ставший владельцем платформы Twitter, заявил о внедрении разноцветных "галочек" для верификации аккаунтов соцсети. По его словам со 2 декабря этого года Twitter планирует запустить обновленную программу Verified, которая расставит символы разного цвета для разных категорий пользователей.

"Золотая галочка для компаний, серая — для правительства, синяя — для частных лиц (знаменитостей или нет)", — написал Маск в своем Twitter, при этом добавил, что все верифицированные аккаунты будут проходить ручную проверку подлинности перед активацией проверки.

Журналисты издания Engadget отметили, что Маск впервые раскрыл, какими будут цвета для разных типов аккаунта, но пока неясно будут ли все верифицированные пользователи, включая правительственные и промышленные организации, платить по 8 долларов в месяц или нет.

Вместе с тем Маск уточнил, что частные лица могут иметь вторичный крошечный логотип, который будет показывать их принадлежность к какой-либо организации, если они верифицированы этой организацией. Однако у всех частных пользователей будет синяя галочка вне зависимости от знаменитости субъекта, поскольку, по словам бизнесмена, понятие "знаменитости" слишком субъективно.

Маск борется с фейковыми аккаунтами

Вероятно Илон Маск нашел выход из ситуации, когда Twitter столкнулся с проблемой регистрации многочисленных фейковых аккаунтов, которая возникла после внедрения платной подписки Twitter Blue, что стала доступна всем всего лишь за 8 долларов. И хотя бизнесмен обещал банить всех, кто пытается злоупотребить "синей галочкой", их доступность спровоцировала настоящий хаос в соцсети.

Так, недавно один пользователь Twitter зарегистрировал фейковый аккаунт, выдав его за страницу фармацевтического гиганта и производителя инсулина Eli Lilly. Неизвестный опубликовал на этой странице пост, в котором говорилось, что инсулин будут раздавать бесплатно. Другой подражатель пошел еще дальше. Он извинился за ошибку, заявив, что инсулин теперь будет стоить 400 долларов.

В итоге твиты набрали миллионы просмотров, на что сразу же отреагировал рынок — акции компании мгновенно обвалились, что привело к финансовым потерям компании на сумму более 16 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX подала иск на украинскую IT-компанию "Старлинк". Американская компания требует досрочно прекратить регистрацию украинского бренда за то, что его название созвучно с названием дочерней компании SpaceX — Starlink.