Удаление Twitter из App Store: Илон Маск заявил о решении вопроса с компанией Apple

Владелец компании Twitter Илон Маск провел встречу с главой Apple Тимом Куком, чтобы обсудить дальнейшую судьбу приложения в App Store.

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Американский предприниматель Илон Маск посетил штаб-квартиру американской корпорации Apple и провел беседу с генеральным директором компании Тимом Куком. Глава Apple заверил миллиардера, что не собирается удалять приложение Twitter из магазина App Store, о чем пишет Маск на своей странице в социальной сети.

"Среди прочего мы разобрались с недопониманием по поводу возможного удаления Twitter из App Store. Тим ясно дал понять, что Apple никогда не рассматривала такую возможность", — заявил американский бизнесмен.

Несколькими днями ранее Илон Маск также утверждал, что представители Apple угрожали ему удалением приложения Twitter из своего магазина. По словам предпринимателя, в компании не назвали причину данного решения. Маск также обвинял корпорацию в "ненависти к свободе слова" из-за сокращения количества рекламы Apple в социальной сети бизнесмена.

Он также спрашивал у своих подписчиков, должны ли в Apple отчитываться перед пользователями о применении цензуры. Более 80% аудитории Маска отметили, что предпочли бы знать о подобных случаях.

Напомним, что Илон Маск разблокировал аккаунт бывшего американского президента Дональда Трампа. Накануне он опубликовал соответствующее голосование на своей странице в Twitter.

Еще Фокус писал о том, что Илон Маск придумал новую систему верификации в Twitter. Миллиардер решил, что теперь аккаунты компаний будут помечены золотыми "галочками", правительственные организации — серыми, а частные страницы — синими.

Ранее Илон Маск также заявлял о намерении найти нового генерального директора для социальной сети Twitter. Это заявление прозвучало на фоне беспокойства инвесторов Tesla из-за занятости Маска делами новоприобретенной социальной сети Twitter.