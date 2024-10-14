Новый трекер размером с кредитку найдет потерянный кошелек или паспорт (видео)

Местонахождение потерянного предмета с трекером SmartCard можно узнать через специальное приложение для смартфонов.

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Компания KeySmart представила устройство для отслеживания кошельков SmartCard в качестве альтернативы трекерам AirTag от Apple. Об этом пишет портал New Atlas.

Трекер SmartCard

Сообщается, что SmartCard поможет определить местоположение потерянных вещей. По форме устройство напоминает кредитную карту, поэтому идеально подходит для отслеживания кошельков, паспортов и багажа.

Управление трекером SmartCard происходит через мобильное приложение Find My. Если предмет с трекером потерялся, через эту программу можно узнать его месторасположение, а также включить звуковой сигнал, который поможет найти вещь.

"Допустим, вы случайно ушли на работу без кошелька. Приложение отправит уведомление на ваш iPhone или CarPlay, чтобы вы могли вернуться, забрать свои кредитные карты и не остаться без возможности заплатить за обед", — отмечают в издании.

Трекер SmartCard Фото: Скриншот

В отличие от AirTag, в котором нужно менять аккумулятор, трекер SmartCard можно перезаряжать. Для поддержки работы устройства достаточно ставить его на беспроводное зарядное устройство с поддержкой Qi примерно раз в пять месяцев. При этом SmartCard примерно на 24% дешевле трекера от Apple.

На сайте KeySmart говорится, что трекер водонепроницаем, поэтому дождь или падение в бассейн не выведут его из строя. Устройство может продержаться в воде на глубине 1 метра до 1 часа. Заявленный радиус действия Bluetooth — примерно 60 метров.

Напомним, ранее экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин жаловался, что некие диверсанты устанавливают на автотранспорт российских военнослужащих маячки, напоминающие трекеры AirTag.

Также сообщалось, что специалисты изучили бортовую электронику российского дрона "Орлан-10", выявив трекеры для обнаружения местоположения. Такие же устройства были зафиксированы и на других БПЛА.