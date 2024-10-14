Новий трекер розміром із кредитку знайде загублений гаманець або паспорт (відео)

Місцезнаходження загубленого предмета з трекером SmartCard можна дізнатися через спеціальний застосунок для смартфонів.

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Компанія KeySmart представила пристрій для відстеження гаманців SmartCard як альтернативу трекерам AirTag від Apple. Про це пише портал New Atlas.

Трекер SmartCard

Повідомляється, що SmartCard допоможе визначити місцезнаходження загублених речей. За формою пристрій нагадує кредитну картку, тому ідеально підходить для відстеження гаманців, паспортів і багажу.

Управління трекером SmartCard відбувається через мобільний застосунок Find My. Якщо предмет із трекером загубився, через цю програму можна дізнатися про його місцерозташування, а також увімкнути звуковий сигнал, який допоможе знайти річ.

"Припустимо, ви випадково пішли на роботу без гаманця. Застосунок надішле сповіщення на ваш iPhone або CarPlay, щоб ви могли повернутися, забрати свої кредитні картки і не залишитися без можливості заплатити за обід", — зазначають у виданні.

Трекер SmartCard Фото: Скриншот

На відміну від AirTag, у якому потрібно міняти акумулятор, трекер SmartCard можна перезаряджати. Для підтримки роботи пристрою досить ставити його на бездротовий зарядний пристрій з підтримкою Qi приблизно раз на п'ять місяців. Водночас SmartCard майже на 24% дешевше за трекер від Apple.

На сайті KeySmart йдеться, що трекер водонепроникний, тому дощ або падіння в басейн не виведуть його з ладу. Пристрій може протриматися у воді на глибині 1 метра до 1 години. Заявлений радіус дії Bluetooth — приблизно 60 метрів.

Нагадаємо, раніше ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін скаржився, що невідомі диверсанти встановлюють на автотранспорт російських військовослужбовців маячки, що нагадують трекери AirTag.

Також повідомлялося, що фахівці вивчили бортову електроніку російського дрона "Орлан-10", виявивши трекери для виявлення місця розташування. Такі ж пристрої було зафіксовано й на інших БПЛА.