На БПЛА "Орлан-10" обнаружили трекер для отслеживания места сбития дрона

Оккупанты дооснастили беспилотных дополнительной системой, которая может работать в автономном режиме и вместе с SIM-картой.

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На российском дроне"Орлан-10" проанализировали бортовую электронику. Были обнаружены трекеры для обнаружения местоположения. Такие же устройства были зафиксированы и на других беспилотниках. Об этом сообщает Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ).

Эксперты центра исследовали БПЛА "Орлан-10", на котором обнаружили трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Это свидетельствует о том, что враг начал использовать дроны не только для разведки, но и для отслеживания точек сбивания или "приземления" собственных изделий.

Трекер для отслеживания местонахождения

Трекер имеет два источника питания, один из которых автономный. Поэтому даже после потери связи, координат или вывода из строя основных систем, устройство будет работать. К тому же у него есть разъем под SIM-карту. Абоненту на номер присылаются сообщения с текущими координатами, где летит находится беспилотник в полете, где-то упал или его сбили.

На Defense Express добавляют, что трекер в случае с "Орланом-10" является скорее дополнением к основной навигационной аппаратуре, потому что оператор БПЛА и так видит, где находится дрон на пуле управления. В любом случае трекеры являются новой угрозой. Сейчас вопрос заключается в том, насколько активно РФ оснащает свои дроны новой аппаратурой.

Большинство трекеров являются товарами двойного назначения, как и большая часть составляющих базы электронных компонентов в российском вооружении. Поэтому электроника может использоваться как в военных, так и в гражданских целях.

При этом Александр Рувин отмечает, что микроплаты, компоненты и чипы имеют не российское происхождение. Страна-производитель уже установлена и данные передали в органы досудебного расследования.

Напомним, 29 января СМИ писали, что в РФ изменили боевую часть на дроне "Шахед" на более смертоносную.

12 января стало известно, как производитель "Орланов" обходит западные санкции.